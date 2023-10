Puertollano tendrá que licitar un nuevo proyecto de entoldado tras incumplir la empresa instaladora el contrato

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha aclarado este lunes que la empresa adjudicataria e instaladora de los toldos-vela en el centro de la ciudad "no ha cumplido su contrato desde el minuto cero", motivo por el que el Ayuntamiento ni ha recepcionado la obra ni la ha pagado.

Consecuentemente, tras la retirada de todas las lonas, será necesario licitar un nuevo proyecto que concrete un modelo válido que certifique la calidad y la seguridad de la obra.

En declaraciones a los periodistas, el primer edil ha especificado este lunes que la decisión de desmontar los toldos se adoptó, a iniciativa municipal, tras constatar la precariedad de algunas piezas y el peligro que suponía el estado de la obra tras las fuertes rachas de viento registradas en los últimos días.

No obstante, Ruiz ha enfatizado que está decisión "no es de ahora", sino que fue tomada este verano tras frecuentes desprendimientos y comprobar que los requerimientos a la empresa no han sido atendidos.

"Tenían que haber hecho una serie de actuaciones que no han realizado", ha señalado el alcalde, por lo cual se ha tomado la decisión de que los bomberos desmonten todos los toldos. Así, en la jornada de este lunes quedarán desmontados los restantes, situados en la plaza Villarreal.

"Todos los ciudadanos han podido comprobar que las instalaciones no cumplen los mínimos criterios para asegurar la estabilidad de los toldos, por lo que no se pueden dar por válidas", ha aseverado Ruiz.

En principio, la decisión del Ayuntamiento pasa por no volver a instalar los toldos en los agarres existentes hasta que se cumplan los mínimos requisitos exigibles. "Tengo claro que la ciudad de Puertollano necesita toldos porque el verano es muy duro y contribuyen a hacer una ciudad más agradable, pero el proyecto que hay encima de la mesa no nos sirve", ha recalcado. Lo único que consta es un "pequeño borrador", ha dicho Ruiz, que no especifica qué tipo de anclajes tendrían que instalarse.

"No hay un proyecto como tal, por lo que, dada la inversión, habrá que hacer un trabajo serio contratando un proyecto que especifique qué tipo de toldos queremos en la ciudad", ha concluido.