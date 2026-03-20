Quintanar del Rey acogerá la ceremonia de entrega de los premios Gran Selección 'Campo y Alma' el próximo mes de mayo

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, en la inauguración de la II Feria del Champiñón. - JCCM

CUENCA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado que la localidad conquense de Quintanar del Rey acogerá, el próximo mes de mayo, la ceremonia de entrega de los premios Gran Selección 'Campo y Alma'.

Martínez Guijarro, que ha visitado este viernes este municipio con motivo de la inauguración de la II Feria del Champiñón, ha destacado que la elección de Quintanar del Rey para albergar estos galardones, que cumplen este año su 37ª edición, es una forma de reconocer el esfuerzo del Ayuntamiento por impulsar este sector en la localidad, reconocida por sus vinos y por el cultivo de champiñón, ha informado la Junta en nota de prensa.

Así, la celebración de los reconocimientos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural convertirá a este municipio, tal y como ha dicho el vicepresidente, "en la capital regional del sector agroalimentario".

Una edición, ha ahondado, en la que se van a reconocer 14 productos representativos del campo y del alma de Castilla-La Mancha, que reflejan la diversidad, tradición y riqueza gastronómica de la región.

RECONOCIMIENTO 'RESPONSABILIDAD DEMOGRÁFICA'

Por otro lado, Martínez Guijarro ha destacado que desde hoy y hasta el 20 de mayo está abierto el plazo para presentar las candidaturas de los reconocimientos 'Responsabilidad Demográfica de Castilla-La Mancha'.

Se trata, ha dicho, de un reconocimiento creado para distinguir a aquellas personas físicas o jurídicas, entidades locales o colectivos "que contribuyen con su actividad a la lucha contra la despoblación en Castila-La Mancha".