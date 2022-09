Ramón Lobo: El periodismo consiste en "tocar las pelotas, ser incómodos y molestar" y "no sentarse al lado del político"

BRIHUEGA (GUADALAJARA), 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Ramón Lobo ha recogido este viernes en la localidad alcarreña de Brihuega el X Premio 'Cátedra Manu Leguineche', donde ha declarado que el trabajo del periodismo consiste en "tocar las pelotas, ser incómodos y molestar".

Una carrera "muy larga, de varios maratones", en la que el objetivo es llegar al final como lo hizo Manu, conocido también como el 'jefe de la tribu' ganándose el respeto y la credibilidad.

Así de contundente se ha expresado Ramón Lobo durante el acto solemne de entrega de la décima edición del Premio Manu Leguineche, donde también ha apuntado el humor como una "parte esencial" de la inteligencia y el periodismo, y ha reconocido que el problema al que se enfrenta hoy la profesión es que "ha desaparecido la verdad" no solo del periodismo, sino de una sociedad, a la que le da igual lo que es cierto o es mentira.

Para Lobo, esto es lo que está pasando en Estados Unidos, en Italia, y en otros muchos sitios, lugares en los que los profesionales del periodismo "han renunciado a comprobar los hechos, están borrachos del tráfico" y donde "lo importante es el trending topic y no la exclusiva razonada".

Aunque él se declara muy activo en Twitter, tiene muy claro que "no es la realidad sino que esta viaja en la calle, en el metro...", de ahí que haya querido precisar que el trabajo de periodista no es sentarse tampoco en el mismo coche ni al lado del político sino estar fuera porque "la calle se pisa en Ucrania, en Lepe...y en el Congreso, que me parece muy peligroso".

REPORTEROS COMO CAZADORES SOLITARIOS

Tras reconocer públicamente la figura y el talento de Manu Leguineche en el castillo de la Piedra Bermeja de Brihuega, este periodista que nunca se ha rendido en su camino, ha reconocido igualmente a todos los reporteros como "cazadores solitarios forzados a trabajar en equipo", convencido de que sin una buena relación no habría un buen marco para colgar las perchas.

En todo caso, Para Lobo, el hecho de haberse podido dedicar a esta profesión es "un privilegio", como lo es el tener buenos jefes.

Para él, trabajar es lo que está haciendo la gente que está sobre los andamios o las zanjas y se considera un privilegiado por "dedicarse al oficio de tirar piedras para que nadie pueda decir que no las ha tirado".

"Somos buscadores de marcos, que son los que nos permiten que las perchas no se caigan", ha concluido entre los aplausos de los asistentes y tras recordar que antes de dedicarse a este oficio pensó en ser misionero o astronauta.

EL PREMIO

Ramón Lobo ha recibido este galardón de manos de la Diputación Provincial de Guadalajara, la Federación de Asociaciones de Periodistas, la Universidad de Alcalá, la Asociación de la Prensa de la Guadalajara, la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Brihuega.

Un galardón que recibió anteriormente el periodista José Antonio Guardiola, para quien Ramón Lobo es "el maestro del primer párrafo que, junto a 'jefe de la tribu', está en el grupo de los grandes reporteros".

Para Guardiola, Lobo es un "afilado reportero que logra sumergirte en la montaña rusa de la acción" y que está "bien entrenado", algo que le ha llevado a saber describir el pequeño detalle; "un hombre que sabe escuchar y con sentido del humor, sincero, culto, provocador y un magnífico contador de chistes malos", ha precisado.

Luis Viejo, alcalde Brihuega, localidad anfitriona, no ha querido perder la ocasión de resaltar el carácter del periodista y, para él, este galardón no es solo un reconocimiento sino "un estímulo por continuar al servicio de la verdad".

Por último, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha elogiado la labor periodística aludiendo a frases de algunos activistas de esta profesión, y cerrando con la definición de periodismo de Manu Leguineche como un oficio que consiste en "ir, ver, escuchar, contrastar y contar".

"Vamos a seguir apoyado a los profesionales del periodismo ético y riguroso porque es la mejor fórmula para honrar la figura de Manu Leguineche, ha subrayado.