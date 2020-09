Reabre tras 12 años de obras el IES Alfonso VIII de Cuenca, uno de los seis nuevos centros educativos de C-LM este año

CUENCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alfonso VIII de Cuenca ha reabierto este miércoles sus puertas tras 12 años de obras de reforma en un edificio que tuvo que abandonarse en el año 2008 y que, tras varias desavenencias políticas, han concluido este año. Dicho centro será uno de los seis nuevos que abrirán sus puertas en la región durante el curso escolar que comienza ya.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, durante su intervención en la inauguración del edificio remodelado, en la que han estado presentes el presidente regional, Emiliano García-Page; el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, y el alcalde, Darío Dolz.

Rodríguez ha indicado que la educación en la región se verá "reforzada" en los próximos días gracias a la autorización de la puesta en marcha de estos centros educativos, y sobre el IES conquense ha expresado que este rey "es el símbolo de lo que es esta comunidad educativa, que tanto en este momento como en los momentos por los que han tenido que pasar, ha dado la talla y ha sabido estar a la altura de las circunstancias".

A su juicio, el ámbito educativo "ha vivido con esfuerzo este momento para hacer que el alumnado que tendrá que volver pueda retomar la actividad educativa con las mejores garantías".

De igual modo, ha recordado que a lo largo de este verano se han ido haciendo más de 500 reformas en otros centros educativos de la región para adaptarlos a la nueva realidad tras la pandemia.

Con todo, Rodríguez ha citado al filósofo Ludwig Wittgenstein para asegurar que un centro educativo "es como el ojo, es algo más que un conjunto de paredes y pupitres o mesas, es también un edificio histórico, un lugar de encuentro, en donde uno se desarrolla y avanza y para llenar de experiencias la vida y para que la vida se llene con las experiencias que aquí vivamos".

"QUE LOS NIÑOS NO PAGUEN LA FACTURA DEL VIRUS EN SU FORMACIÓN"

De su lado, Emiliano García-Page, que ha destacado el espíritu "creador" del IES 'Alfonso VIII', ha admitido que pese a que el inicio de curso siempre ha empezado con "debates y cabos sueltos", este año ha sido "el más complejo de la democracia" pese a lo cual han contado con la "colaboración brutal de la inmensa mayoría de docentes y equipos directivos".

"El objetivo es poder hacer vida normal aunque sea con hábitos distintos", ha remarcado, asegurando que no se puede concebir este tiempo como "un paréntesis en que todo se pare". De ahí que el Gobierno regional haya trabajado para que "los niños y niñas no paguen la factura del virus en su formación" y no haya "un año vacío" y una "brecha formativa" que afecte al futuro y la vida de los niños y niñas.

En este punto, ha indicado que, personalmente, no coincide con "quien dice que todos los niños van a contagiarse a lo largo del curso", mostrándose partidario de "convivir" con el problema "porque lo contrario nos lleva a que el virus nos haya podido, y no va a poder".

García-Page ha valorado que, frente a otras regiones, Castilla-La Mancha ha "madrugado en agosto" haciendo pruebas a los trabajadores de los centros, algo que, a su juicio, debería haberse hecho "por igual en toda España".

CALLES CORTADAS EN CUENCA

El alcalde de Cuenca ha avanzado durante su intervención que, de cara a este curso escolar que arranca ya, en la capital se cortarán al tráfico las calles de los centros educativos tanto a la salida como a la entrada de los alumnos, para asegurar así que los procesos de acceso y salida de los edificios sea lo más tranquila posible respetando la distancia de seguridad.

Al mismo tiempo, ha pedido colaboración ciudadana, ya que, en palabras del primer edil, "habrá que dejar el coche más alejado para dejar pasar a niños y niñas", y de esta forma la dejada y recogida "sea más tranquila, con mayor responsabilidad".

Como antiguo alumno de este instituto, Dolz ha asegurado que el arquitecto que ha llevado la obra "ha sabido mantener la esencia del edificio", y ha reiterado al presidente regional las gracias por implicarse en el avance de las obras de reforma del edificio.

APOYO DE DIPUTACIÓN A LOS COLEGIOS

El presidente de la Diputación de Cuenca, por su parte, ha asegurado que su institución se va a implicar para que la vuelta al colegio este año sea segura, y para ello hará una inversión de 600.000 euros con tres objetivos.

De esta forma, Chana ha desgranado que con esta partida se va a mejorar las condiciones de limpieza, con refuerzos en plantillas de hasta 63 colegios de infantil y primaria, viéndose beneficiados un total de 14.000 alumnos.

Del mismo modo, esto supondrá "la contratación de mas personal de limpieza, así como una ayuda a los ayuntamientos de la provincia que son los que más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia".

También como antiguo alumno del IES Alfonso VIII, el presidente provincial ha felicitado al Gobierno regional por la reforma del edificio, que "sin duda es uno de los emblemas tanto de la capital como de la provincia".