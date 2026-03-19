Reabre un carril de la A-3 en Minglanilla, cortado desde este miércoles por el vuelco de un camión

Archivo - Imagen de Minglanilla en Google Maps.
Archivo - Imagen de Minglanilla en Google Maps. - GOOGLE MAPS - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 19 marzo 2026 9:15
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CUENCA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Uno de los dos carriles que quedaron cortados este miércoles en la A-3 a su paso por la localidad conquense de Minglanilla, tras el vuelco de un camión que transportaba naranjas en dirección a Valencia, ha quedado abierto al tráfico.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el siniestro tuvo lugar a las 10.13 horas de este miércoles en el kilómetro 241 de dicha vía.

El conductor del camión, de 45 años, tuvo que ser asistido en el lugar por una UVI.

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