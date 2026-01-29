El Real Conservatorio de Albacete acogerá 17 actividades entre conciertos, recitales y clases por su LXXV aniversario

Archivo - Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete. - DIPUTACIÓN - Archivo

ALBACETE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha presentado este jueves en la sala de prensa del palacio provincial la programación del LXXV aniversario del Real Conservatorio de Música y Danza de Albacete, que ofrecerá unas 17 actividades entre conciertos, danzas, recitales y clases magistrales de alumnos y profesores. La programación cultural comenzó el pasado 23 de enero y se extenderá hasta el 29 de mayo en actividades repartidas entre espacios como el centro cultural de La Asunción, el Teatro de La Paz y el Teatro Circo.

Cabañero ha recordado que la efeméride celebra la fundación de una institución creada en 1951 con el título de Conservatorio Elemental de Música y que obtuvo tres años después el título concedido por la Casa Real, siendo uno de los pocos conservatorios de España que aún lo mantienen y el más antiguo de toda Castilla-La Mancha. En 1967, tras una reforma, sumó a sus especialidades una sala para ballet, obteniendo en 1980 el grado elemental de danza.

En estos 75 años de enseñanza más de 16.000 alumnos se han formado en el centro, el cual "ha cambiado para bien la vida de la gente y ha sido un referente educativo, cultural y humano", según ha valorado el presidente provincial. "El Conservatorio ha hecho provincia porque estamos convencidos de que sin él muchos estudiantes hubiesen tenido que emigrar de nuestra tierra para buscar esa formación", ha añadido Cabañero.

Por su parte, el diputado de Educación y Cultura, Miguel Zamora, ha afirmado que "el Real Conservatorio ha hecho una labor impagable en cultivar la cultura y llevar el nombre de nuestra tierra a través de sus músicos".

Por ello, la programación se ha dividido en tres ciclos, de los que el primero será un homenaje al profesorado actual, "grandes músicos y buenísimos intérpretes que serán los protagonistas" de los conciertos, según ha aclarado el actual director del centro, Jesús Díaz.

El segundo eje de actividades se trata de un homenaje a antiguos alumnos del centro que hoy desarrollan una destacada trayectoria artística y pedagógica en otros lugares y que comenzará el 2 de febrero con un concierto de solistas en el Teatro de La Paz que incluirá al clarinetista David Bravo y el trombón de Ricardo Rodríguez, acompañados de la Banda Sinfónica del conservatorio y la Banda Juvenil.

El tercer ciclo está enfocado a las agrupaciones reflejo del trabajo educativo del centro, como la Orquesta Sinfónica, que realizará un encuentro musical los días 6, 7 y 8 de febrero en el centro cultural La Asunción que culminará con un concierto benéfico para Manos Unidas. También protagonizarán un concierto didáctico titulado 'Disney en Swing' el 20 de febrero en el Teatro de la Paz y un concierto de camerata y coro en La Asunción el día 5 de mayo.

El diputado de Educación y Cultura ha destacado los dos grandes conciertos del 26 y 29 de mayo, el primero que coincidirá con el final de curso y aglutinará todo el alumnado de la Orquesta Sinfónica, la Banda Juvenil y el de Danza del Conservatorio en el Teatro Circo. El día 29, el mismo lugar acogerá la zarzuela 'La Revoltosa' a modo de cierre.

Díaz ha adelantado la importancia del proyecto para este año de la reforma del edificio, con un presupuesto de 6 millones de euros que se suman a los 5,8 millones estipulados para el mantenimiento del centro y su personal y que permitirá formar una nueva orquesta barroca e incluir una nueva especialidad de clavecín, la primera de Castilla-La Mancha.