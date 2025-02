Rechazada toma en consideración de Proposición de Ley de Vox de apoyo a víctimas de terrorismo, apoyada por PP

TOLEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado, con los votos de la mayoría socialista, la toma en consideración de Proposición de Ley de apoyo y asistencia a las víctimas de terrorismo de Castilla-La Mancha, presentada por el Grupo Parlamentario Vox, que sí había sido secundada por el Partido Popular.

En defensa de su iniciativa, el parlamentario de Vox Iván Sánchez ha indicado que el texto ha sido impulsado y realizado íntegramente por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), basándose en la necesidad de reconocer a estas víctimas en Castilla-La Mancha --284 afectadas en la región-- siguiendo "los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad".

Por ello, ha criticado que la iniciativa no haya sido "bien recibida en esta Cámara por aquellos que deberían ser los primeros en velar por la justicia y la memoria de nuestras víctimas", arremetiendo así contra el "bloqueo" que la Mesa de las Cortes ha realizado contra ella "en dos ocasiones", y ello a pesar de que el Gobierno regional prometiese desde hace años que iba a sacar una ley al respecto que "sigue sin aprobarse".

Los principios sobre los que se apoya el texto "son reclamados desde hace más de siete años por aquellas personas a las que ustedes hoy quieren seguir ignorando. Su actitud, tanto en la dejadez como en la negativa, revela una absoluta falta de sensibilidad hacia las víctimas y, además, una catadura moral que deshonra a su partido y a su presidente Emiliano García-Page. Al negarse a aprobar esta ley, el PSOE está dando un mensaje muy claro".

Sánchez se ha preguntado qué ha estado haciendo el Ejecutivo regional hasta ahora y cómo se atreve "a seguir prometiendo lo que no son capaces de cumplir", cuando lo único que tenían que hacer, ha añadido, era "dar voz a las asociaciones de víctimas", considerando que los socialistas "tiene la cara más dura que el hormigón armado", y es solo por ello por lo que pueden, a su juicio, seguir mirando a las víctimas a la cara.

El diputado de Vox ha incidido en que leyes similares han sido aprobadas por unanimidad en otros parlamentos del país como el de Cantabria, en marzo de 2023 por unanimidad, por lo que no ve "por qué no podemos hacer lo mismo aquí". De hecho, ha subrayado que el terrorismo yihadista "sigue latente, como se ha demostrado esta misma semana con una célula desarticulada en Fuensalida".

"Ustedes prefieren negar la realidad y seguir promoviendo esa política de puertas abiertas que permite la proliferación de nuevas formas de delincuencia", ha finalizado, no sin antes pedir a los socialistas que "hagan lo correcto" y colaboren para tramitar un texto que ve "necesario" sacar adelante para que se reconozca a las víctimas, pues de lo contrario habrán evidenciado "otro claro ejemplo de su autoritarismo parlamentario", ha apostillado.

PP, DE ACUERDO CON EL TEXTO

Por parte del PP, la parlamentaria Tania Andicoberry ha mostrado el apoyo de su grupo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de Vox por la "necesidad" de contar en esta tierra con una ley así, que ponga el foco en las víctimas y de acuerdo a la "profunda convicción de que nuestra sociedad tiene una deuda moral y política con aquellos que han sufrido la barbarie del terrorismo".

"Desde el Partido Popular creemos firmemente que es nuestra responsabilidad garantizar que las víctimas no sólo sean recordadas, sino que reciban el apoyo, la protección y la asistencia que merecen. Por ello, sí que estamos de acuerdo" con la iniciativa de Vox, ha aclarado, antes de pedir "la unión, el consenso, de todos los grupos de esta Cámara" en torno a ella.

Andicoberry ha reflejado cómo a nivel nacional ya existe una ley de referencia, pero también que "son muchísimas las comunidades autónomas que ya disponen de texto propio", considerando que "la protección, el reconocimiento y memoria de las víctimas debe de tomarse como base y como foco y referencia para llevar a cabo la adopción de estas normas, parta la iniciativa de quien parta, dejando a un lado partidismos y sectarismos".

En su revisión del texto, el PP ha "echado en falta" algunas cuestiones como la posibilidad de ahondar en beneficios fiscales, ayudas al transporte y al gasto farmacéutico; facilitar el acceso a la vivienda para personas con necesidades especiales y profundizar en actividades de divulgación, instando al PSOE a dar la posibilidad de "enriquecer" un texto con el que, en su opinión, Castilla-La Mancha debe contar.

"La amenaza terrorista todavía existe", ha declarado la parlamentaria 'popular', quien ha criticado la "difícil posición del PSOE" en contra de la toma en consideración y unos argumentos que dejan "muchísimo que desear", cuando el Gobierno regional lleva desde 2018 "diciendo que es necesario contar con esta ley" en la región.

"Diga qué les parece mal", ha instado a la portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar, porque decir que no tiene reflejo presupuestario como argumento para rechazarla es "una excusa bastante burda para no tomar en consideración este texto". "El PSOE ha votado a favor de textos similares en numerosos parlamentos", ha concluido la diputada del Partido Popular, que ha espetado a los socialistas que "por sus votos, las víctimas les conocerán".

PSOE: "NO BUSCAN UNA SOLUCIÓN EFECTIVA"

Precisamente, Abengózar, en su turno de palabra, ha señalado que desde Vox "sólo han buscado con esta iniciativa generar un debate vacío sin un respaldo sólido. Esto es lo que ha buscado Vox en todo momento y solo con la única intención de crear polémica y enfrentamientos".

Por ello, ha aseverado que "el Grupo Parlamentario Socialista no va a contribuir al enfrentamiento que hoy busca Vox con esta proposición de ley", que como ha recordado ya ha presentado dos veces, una el 5 de marzo de 2024 "y la misma --lo único que varía es la fecha en la que ustedes decían que debía entrar en vigor--, el 17 de mayo de 2024".

Dicho esto, ha recriminado a Vox que sus diputados no hayan trabajado este tema en los presupuestos recientemente aprobados en las Cortes para 2025, negando que el PSOE esté bloqueando su iniciativa. "No se trata de bloqueo, se trata de que ustedes presentan una y otra vez la misma Proposición de Ley, sabiendo de antemano que cuenta con el reparo porque no tiene el reflejo presupuestario que debe llevar aparejado".

Esto evidencia, a juicio de la diputada socialista, "que no buscan una solución efectiva y fundamentada, tampoco unánime o consensuada", aseverando que "en Castilla-La Mancha no necesitamos una ley autonómica para reflejar nuestro compromiso con las víctimas".

"Como representantes públicos tenemos el deber de fomentar el diálogo y la convivencia, evitando que cualquier narrativa que atente contra estos principios ponga en riesgo nuestra democracia. No podemos permitir que se normalicen discursos de odio ni que se pongan en cuestión la dignidad de las víctimas del terrorismo", ha subrayado.

Según ha dicho, "la lucha contra el terrorismo no se hace con titulares grandilocuentes ni con propuestas que buscan generar divisiones" sino "con políticas públicas responsables" y este Gobierno regional "las pone en marcha, con el respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con atención integral a las víctimas y, desde luego, con el fortalecimiento del Estado de Derecho".

Ana Isabel Abengózar ha finalizado advirtiendo que el Gobierno regional "va seguir hablando, como lo ha hecho hasta ahora, con las víctimas, escuchándolas, buscando soluciones, buscando medidas". "El compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, vuelvo a repetirlo una vez más, lo saben las víctimas, su compromiso es firme e inquebrantable".