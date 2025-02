El rechazo de Vox a una subvención de 19 millones de euros agudiza la crisis de la coalición con el PP en Ciudad Real

CIUDAD REAL 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, el 'popular' Francisco Cañizares, ha afirmado que la "incoherencia" tiene "fecha de caducidad", en respuesta al anuncio del Grupo Municipal Vox de "poner en suspenso" temporalmente el pacto de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Vox para gobernar el Ayuntamiento de Ciudad Real al inicio de la legislatura.

Una respuesta que se produce después de que el líder de Vox y primer teniente de alcalde, Ricardo Chamorro, exigiera este martes la retirada de unos cuadernillos de dibujo dirigidos a escolares por considerarlos "adoctrinadores" al incorporar familias homosexuales y monoparentales, y también después de que Vox votara en contra de la implantación del Programa PAI en Ciudad Real, un plan de modernización y regeneración urbana con 19,6 millones de euros de inversión, provenientes de fondos europeos.

Cañizares ha destacado que el Programa PAI ha sido aprobado en otras ciudades de Castilla-La Mancha con el respaldo de todos los grupos, incluido Vox. "En Alcázar de San Juan, en Tomelloso, en Albacete. En todos los sitios Vox ha votado a favor, salvo aquí", ha asegurado, dejando caer que no se debe a un tema de partido, sino de Ricardo Chamorro.

El alcalde ha subrayado que el Ayuntamiento de Ciudad Real seguirá adelante con el proyecto, que considera esencial para el futuro de la ciudad.

"Este PAI no tiene ideología. Podría haber sido aprobado por cualquier grupo de Vox, como ha ocurrido en otros municipios. No es normal que lo que se vota en todos los sitios, aquí no se pueda votar", ha insistido.

Ante el anuncio de "suspender el pacto" que, según Cañizares, no saben aún su significado concreto ni lo que supone, ha dicho que espera que Vox recapacite y vuelva a anteponer los intereses de la ciudad a cualquier otro tipo de consideración.

"No sabemos exactamente qué implica esa suspensión. ¿Van a dejar sus competencias? ¿Van a renunciar a sus sueldos? Lo cierto es que aquí siguen, pero han decidido votar en contra de un proyecto que en otros ayuntamientos sí han apoyado", ha cuestionado el alcalde.

El alcalde ha remarcado que la postura de Vox en la capital es "incoherente" con la que mantiene el partido en otros municipios y comunidades autónomas. "En todas partes han entendido que, más allá de sus críticas a los ODS o a la Agenda Urbana, lo primero deben ser sus vecinos. Aquí, sin embargo, han decidido actuar de forma diferente", ha lamentado.

NO RETIRARÁN LOS CUADERNILLOS

Respecto a la exigencia de Vox de retirar los cuadernillos escolares por considerar que "adoctrinan" al mostrar distintos tipos de familias, Cañizares ha sido tajante al afirmar que el Ayuntamiento no dará ese paso.

"Retirar ese material supondría decir que hay determinadas familias que no son familias. Y eso no lo vamos a hacer", ha defendido.

Cañizares ha destacado que la diversidad familiar es una realidad en la sociedad actual y que gobernar implica representar a todos los ciudadanos. "Si retiramos esos cuadernillos, estaríamos diciendo a una familia monoparental, a una pareja homosexual o a cualquier otra estructura familiar que no es válida. Y eso no es ideología, es la realidad de nuestra sociedad", ha afirmado.

Asimismo, el alcalde ha asegurado que los concejales del Partido Popular siempre han estado abiertos al diálogo con Vox, pero sin aceptar "imposiciones ni chantajes" y siempre "desde el respeto y pensando en la ciudad".

SEGUIRÁN ADELANTE CON O SIN VOX

Cañizares ha insistido en que su gobierno seguirá adelante con o sin el apoyo de Vox, ya que cuentan con mayoría simple en el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real.

"Si siguen con nosotros, será porque han rectificado. Y si no, también será para bien, porque seguiremos gobernando con la mayoría simple que tenemos, con estabilidad y sin amenazas", ha concluido.