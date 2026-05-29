Reforzar servicios públicos, impulso a la economía y reto demográfico, prioridades de los presupuestos de C-LM para 2027

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TOLEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este viernes la orden sobre las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta Comunidades de Castilla-La Mancha para 2027, que estará centrada en reforzar los servicios públicos esenciales, garantizar la estabilidad presupuestaria y avanzar en políticas de crecimiento económico, transformación digital y hacer frente al reto demográfico en la Comunidad Autónoma.

Así se establece en la orden firmada por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la que a su vez se incluye la encomienda que habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda para precisar la estructura del presupuesto, el procedimiento para su elaboración, la documentación que para el caso sea precisa y los plazos para su presentación.

Unas cuentas que, para el próximo ejercicio, combinarán el esfuerzo por mantener el rigor financiero, en un contexto de reducción de la financiación extraordinaria ante la finalización de los fondos europeos vinculados al instrumento de recuperación Next Generation EU; con lo que siempre ha sido una prioridad estructural de la Administración regional, como es el impulso y refuerzo permanente de los tres pilares básicos del Estado del Bienestar, que son la sanidad, la educación y la atención de los servicios sociales más próximos a la ciudadanía.

Todo ello, en línea con la política impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, orientada a favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, apoyar al sector primario y a los sectores estratégicos de la región, avanzar en la transición ecológica y la sostenibilidad e impulsar la transformación digital y la innovación. Del mismo modo, se refuerza la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación como principios transversales e inspiradores del conjunto de las políticas públicas autonómicas.

Además, las cuentas incluirán un cuádruple enfoque transversal de análisis, esto es, el impacto de género, el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el impacto en la infancia y el impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación. Enfoques que tendrán por objetivo ofrecer una visión de los efectos presupuestarios en las políticas que promueven y determinar la adopción de las medidas correctoras que sean necesarias para favorecer dichas políticas, ha informado la Junta en un comunicado.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

En el contexto normativo de elaboración, la presente orden establece que los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2027 se elaborarán conforme al actual marco presupuestario, incorporando los instrumentos necesarios para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Asimismo, estas normas deberán integrarse en la planificación presupuestaria a medio plazo y respetar los límites de gasto no financiero fijados conforme a la legislación vigente en materia de estabilidad presupuestaria y su normativa de desarrollo. Todo ello se ve favorecido por la estabilidad política e institucional de la que goza Castilla-La Mancha, que permite iniciar el ciclo presupuestario en plazo y forma.

Con estas cuentas de 2027 serán ya 12 los presupuestos elaborados y presentados a las Cortes regionales por el Gobierno autonómico, una rutina que ha permitido gestionar más de 110.000 millones de euros para impulsar el bienestar y la prosperidad de la región, ofreciendo certeza, certidumbre y confianza a la ciudadanía y a las empresas. De este modo, el presupuesto se configura como una herramienta esencial que refleja las prioridades del Ejecutivo autonómico y da cumplimiento a los compromisos adquiridos.