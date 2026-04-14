'El regreso de la Década en Vivo' deslumbra en Madrid para celebrar los 20 años de su victoria en Benidorm

GUADALAJARA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

'El regreso de la Década en Vivo' arranca una gira en la que quiere celebrar los 20 años desde que la precuela, 'La década prodigiosa', se alzara con la victoria en el Festival de Benidorm con la canción 'A ti' que le valio la Sirenita de Oro, un triunfo que marcó un hito en la historia del festival.

Recientemente, la Discoteca Zoe de Madrid fue la sede de un regreso por todo lo alto con el que la banda saca pecho por 30 años de trayectoria profesional.

José Zapata, Kike Navas, Patricia Cobos y Maythe Leiva llevan las riendas de una propuesta musical en la que, tal y como han explicado a Europa Press, quieren "patear el país" tocando temas de los 60 pero también de los 2000, además de temas originales.

"Seguimos haciendo música de siempre pero haciendo temas originales", aseguran desde la banda.