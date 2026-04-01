'Y de repente abril', el primer poemario de la albaceteña Caridad Gómez que habla de curar "cualquier herida"

La autora, Caridad Gómez. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora y profesora de Fuenteálamo (Albacete), Caridad Gómez, ha publicado su primer poemario, 'Y de repente abril'. Una recopilación de 53 piezas líricas que representan un tránsito entre la herida y la cura, con el amor como nexo para reflejar un renacer existencial. Destaca por su vertiente emocional, así como la sencillez para conectar con el lector, por parte de una autora que lleva desde los 12 años ligada a la escritura, pero que no había publicado hasta ahora.

La autora piensa que, no es que "el poemario solo vaya de amor", sino que su libro es "un renacer existencial, o sea que pasaba de la herida, que puede ser cualquier herida emocional, vital, existencial, la herida del amor, la herida del fracaso", transitando hacia la cura con poemas de distinta índole.

"Creo que el reflejarlo, el ponerlo en palabras, el publicarlo, es una cura en sí. Y luego la esperanza o el deseo de que alguien pueda hacer ese camino y saber sobre todo, que todo pasa, que al final regresar a uno mismo es la idea del poema", ha aludido la autora en referencia al "verdadero" significado de la obra, tal y como ha detallado en una entrevista concedida a Europa Press.

Sobre su motivación a la hora de escribir, Gómez ha reconocido que su objetivo nunca fue el económico, sino que el público reciba lo que ella ha estado trabajando durante tanto tiempo. "Pienso que ayuda el que otros cuenten una historia que, como dice Carlos Pardo, la poesía es la autobiografía de la especie, entonces todos, en mayor o menor medida, vamos repitiendo ciertos sentimientos, lo que nos llena, lo que nos duele, lo que nos cura, y esa fue la motivación", ha explicado.

El poemario cuenta con un prólogo a cargo del reconocido escritor Andrés García Cerdán, quien destaca la habilidad de Gómez para "convertir en canto de jilguero la tristeza", poniendo en valor la honestidad que envuelve a sus piezas "a veces es mejor callar y dejar que sea el corazón quien hable" señala el escritor en referencia a este "diario sentimental", un verdadero "relato de una aventura interior".

DOLOR-CAMINO-CURA

La autora ha relatado cómo se distribuye la obra, que comienza con una primera parte "la del dolor", donde el lector se encontrará con problemas sobre "lo que nos duele", mezclando momentos existenciales con poemas otros temas, como en 'Tantas como ella', una pieza sobre la prostitución en la que pretende transmitir que "aunque tengamos nuestro propio dolor, no hay que olvidar el dolor ajeno". De esta forma, Gómez recuerda que la empatía es fundamental, una intención que la autora no tiene claro si se "habrá sabido interpretar".

La segunda parte de este poemario consiste en el tránsito, un camino que "es la vida misma, lo que va ocurriendo a lo largo de los días, de los meses o de la vida o bien de una ruptura". En definitiva, cualquier proceso sentimental donde se dan "altibajos o que llegan otras personas pero no es el momento, un poco de combinación de todo", ha detallado.

Por último, llega la parte de la cura, donde la autora trata de "sacarle la luz a la oscuridad y ver que todo pasa", el culmen de un proceso donde encontramos poemas como el que da nombre al libro, 'Y de repente abril'. Una pieza con la que arranca esta última etapa y en la que vemos cómo la llegada de abril es más que solo una fecha. "De nuevo se abren las flores y la tierra y recuerdas que la vida se hace con la risa; que tarde o temprano todo pasa", recalca Gómez mediante su lírica.

En cuanto a si podremos ver más obras de ella en el futuro, la autora ha manifestado que "hace tres meses" hubiera dicho que no, pero que ahora hay una idea que "ya está volando", ya que tiene ilusión por escribir sobre un tema que le inspira, "la docencia", "el mundo del profesor, el mundo del alumno, el mundo de los trabajadores", siendo esta una obra que todavía se encuentra únicamente "en la cabeza".

LA ERA DE LA INMEDIATEZ

Como docente de secundaria en el Instituto Miguel Hernández de Ocaña, donde imparte la asignatura de Lengua y Literatura a los jóvenes, ha explicado como cada vez es más complejo transmitir a sus alumnos el amor por la literatura y la escritura, aseverando que "hoy en día es difícil, es difícil porque se lee mucho menos, tienen menos interés, con el mundo de las redes todo va muy rápido".

Es por ello, que la autora decidió incluir también "poemas muy cortos, porque estamos en el siglo de la inmediatez y ellos se meten a Instagram, a la red que sea" y terminan leyendo "el texto corto, no se quedan con el largo", ha expresado.

Sobre si esta situación tiene, o no, síntomas de mejoría, Gómez se encuentra convencida de que "está empeorando, porque todo su tiempo lo ocupan las redes", "antes, cuando estudiábamos quizás no todos, pero te sumergían más en la lectura", ha recordado, señalando que "siempre hay excepciones y hay gente que nace con esas ganas, pero no creo que mejore con las redes".