Rescatado un senderista tras sufrir una caída en el término municipal de Yeste

La senderista rescatada tras la caída. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 29 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Yeste, del Servicio Especial y de Protección y Extinción de Incendios (Sepei) de Molinicos y personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han rescatado a una persona, vecina de la localidad alicantina de Elche de 51 años de edad, que se había accidentado mientras realizaba senderismo por un paraje cercano al balneario de Tus, dentro del término municipal de Yeste.

El teléfono de urgencias 062, que atienden los operadores de la Central Operativa Compleja (COC) de la Guardia Civil de Albacete, recibió la llamada del servicio de emergencias 112, comunicando que una persona que practicaba senderismo se había accidentado, según ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Al parecer, la senderista, debido a un resbalón fortuito, sufrió una importante lesión en un tobillo que le impedía seguir su ruta, necesitando asistencia médica y su traslado fuera de la zona de riesgo que requería un protocolo de una primera atención médica, de evacuación y de posterior traslado a un centro sanitario.

Al lugar donde se encontraba la accidentada acudió, tanto la patrulla de la Benemérita de Yeste como un retén de Bomberos del Sepei de la localidad de Molinicos y personal del Sescam, quienes tuvieron que auxiliar, estabilizar y trasladarla en camilla por una zona de difícil orografía, siendo posteriormente trasladada en una ambulancia hasta el hospital comarcal de Hellín para recibir un tratamiento médico especializado.