Rescatados dos hombres tras sufrir un accidente de avioneta tras caer por un barranco en Portilla (Cuenca)

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CUENCA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 65 y 66 años han sido rescatados tras precipitarse la avioneta en la que viajaban en el barranco de la Hocecilla en Portilla (Cuenca).

Tal y como han confirmado a Europa Press el 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido este sábado a las 12.45 horas cuando se activó un sistema de alerta en esta avioneta, dedicada a servicios de ocio.

Tras ser rescatados han sido trasladados al hospital de Cuenca. El hombre de 65 en UVI y el de 66 años en ambulancia de soporte vital básico.

A pesar de la magnitud del accidente, el estado de los heridos no es muy grave.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil, los bomberos de Cuenca, el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo y un helicóptero medicalizado.