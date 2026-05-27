Rescatados dos trabajadores tras quedar atrapados por un derrumbe en una mina en Hiendelaencina

Imagen de Hiendelaencina en Google Maps. - GOOGLE

GUADALAJARA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores han tenido que ser rescatados este miércoles tras quedar atrapados por un derrumbe en una mina en la localidad guadalajareña de Hiendelaencina.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 17.11 horas en la mina Santa Catalina, cuando se ha producido el derrumbe debido a unos trabajos de rehabilitación. Debido a ello, los trabajadores han quedado atrapados en una galería.

Los afectados ya han sido rescatados y se está procediendo a su valoración por los recursos sanitarios presentes en el lugar.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Sigüenza, bomberos de Azuqueca de Henares, bomberos de Guadalajara, un médico de Urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico. De igual modo, han sido preavisados bomberos de la Comunidad de Madrid y la UME.