Las reservas en Entrepeñas y Buendía bajan 5,14 hectómetros hasta acumular 1.667,53, el 66,22% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 5,14 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.667,53 lo que supone el 66,22 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha bajado en 5,71 hectómetros, acumulando un total de 651,02 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha subido en 0,57 hasta situarse en los 1.016,51 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, dos se han mantenido invariables, dos han subido y el resto han bajado. Así, el embalse de Alcorlo se mantiene esta semana, quedándose con 150,52 hectómetros de su capacidad máxima de 180; y el de Pálmaces tampoco sufre variaciones y se queda en los 19,91, de su máximo total de 31.

Por su parte, el de Almoguera sube 0,15 hectómetros hasta los 5,68 de los 7 hectómetros de capacidad máxima; y el de El Atance se incrementa en 0,05 hectómetros y se queda con 20,04 de los 35 que puede albergar.

Mientras, el de Beleña desciende en 0,07 hectómetros y se sitúa con 40,36 de los 53 de su máxima capacidad; y el de Bolarque pierde 1,56 hectómetros esta semana hasta los 27,29 de su capacidad máxima de 31.

Asimismo, el de La Tajera decrece 0,1 hectómetros y se queda con 45,93 de un total de 59; y el de El Vado cae en 1,64 hectómetros hasta los 45,54, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, gana 0,51 hectómetros esta semana y almacena 6,05 hectómetros, por encima de su capacidad máxima de 6.