Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 10,68 hectómetros y acumulan 1.334,38, el 53% de su capacidad

GUADALAJARA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 10,68 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.334,38, lo que supone el 53 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha descendido en 6,48 hectómetros, acumulando un total de 552,89 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha caído en 4,20 hasta situarse en los 781,49 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, tan solo uno ha aumentado y el resto han disminuido sus reservas. Así, el de Almoguera creció en 0,13 hectómetros y se queda con 6,34 hectómetros de los de los 7 que puede almacenar.

Por contra, el de Bolarque desciende 1,53 hectómetros esta semana y se queda con 24,71 de los 31 que puede llegar a almacenar; el embalse de El Atance cae 0,15 hectómetros y se queda con 26,41 de los 35 que puede albergar; y Alcorlo pierde 0,52, y se queda con 125,61 de los 180 que puede embalsar.

De igual modo, el de Beleña pierde 0,83 hectómetros y se queda con 22,43 hectómetros, de los 53 de su máxima capacidad; el de La Tajera desciende 0,21 hectómetros y se queda con 38,69 hectómetros de un total de 59; el de Pálmaces ha bajado en 0,04, hasta los 16,06, de su máximo total, que está en 31; y el de El Vado disminuye esta semana en 1,12 hectómetros hasta los 16,14, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, sube 0,52 hectómetros esta semana y almacena 5,17 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.