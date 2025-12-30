Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 8,73 hectómetros y acumulan 1.243,12, el 49,36% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas. - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 8,73 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.243,12, lo que supone el 49,36 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha descendido en 6,02 hectómetros, acumulando un total de 492,83 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha caído en 2,71 hasta situarse en los 750,29 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, cuatro han disminuido sus reservas, frente a tres que las han aumentado y uno que las mantiene.

El de El Atance cae 0,07 hectómetros y se queda con 25,93 de los 35 que puede albergar, y el de La Tajera desciende 0,09 hectómetros y se queda con 37,80 hectómetros de un total de 59.

También desciende el agua acumulada en el embalse de Almoguera, en 0,19 hectómetros hasta situarse en los 5,99 de su capacidad máxima de 7, así como en el de Bolarque, que pierde 0,14 hectómetros hasta los 25,87 de su capacidad máxima de 31.

El embalse de Alcorco no registra cambios y continúa con 124,47 hectómetros cúbicos de agua de su capacidad máxima de 180.

Por el contrario, el embalse de Beleña gana 0,89 hectómetros y se queda con 27,99 hectómetros, de los 53 de su máxima capacidad; el de Pálmaces ha subido en 0,21, hasta los 16,93, de su máximo total, que está en 31; y el de El Vado aumenta en 2,09 hectómetros hasta los 25,59, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, desciende en 0,03 hectómetros esta semana y almacena 5,10 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.