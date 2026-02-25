Las reservas en Entrepeñas y Buendía suben 61,37 hectómetros hasta acumular 1.584,36 el 62,94% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han subido su nivel esta semana en 61,37 hectómetros cúbicos gracias a las últimas lluvias y almacenan actualmente un total de 1.584,86 lo que supone el 62,94 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha aumentado en 32,19 hectómetros, acumulando un total de 637,97 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha subido en 29,18 hasta situarse en los 946,89 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, siete han disminuido y uno las ha aumentado, este último ha sido el de Almoguera, con 0,68 hectómetros más, que se ha situado en 6,22, de los 7 hectómetros de capacidad máxima.

El embalse de Alcorlo baja 4,20 hectómetros y se queda con 143,06 de su capacidad máxima de 180; el de El Atance cae 1,90 hectómetros y se queda con 26,90 de los 35 que puede albergar; y el de Beleña pierde 5,31 hectómetros y se queda con 38,13 de los 53 de su máxima capacidad.

El de Bolarque cae 1,99 hectómetros esta semana hasta los 28,26 de su capacidad máxima de 31; el de Pálmaces reduce sus reservas en 1,55, hasta los 20,51, de su máximo total de 31; el de La Tajera crece 0,25 hectómetros y se queda con 49,53 de un total de 59; y el de El Vado resta 0,98 hectómetros hasta los 46,99, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, sube en 0,59 hectómetros esta semana y almacena 5,94 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.