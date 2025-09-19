Restablecida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona una vez extinguido el incendio entre Guadalajara y Soria

Archivo - Un viajero junto a un tren del AVE, en la Estación de Madrid-Puerta de Atocha, en Madrid (España), a 11 de enero de 2021. Adif restableció ayer la circulación, interrumpida a causa del temporal de intensa nieve provocado por la borrasca ‘Filomen - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una vez extinguido el incendio y reconocida la infraestructura, Adif ha informado de que se ha restablecido la circulación de trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

La circulación quedaba interrumpida por ambas vías entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria) por un incendio próximo a la vía.

Desde Renfe aseguran que una vez controlado el incendio entre Alcolea del Pinar y Medinaceli y comprobada la seguridad de la circulación ferroviaria, se reanuda el servicio en las líneas de Alta Velocidad afectadas.

Los trenes detenidos irán recuperando paulatinamente la marcha.