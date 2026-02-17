La restauración de la Basílica del Prado en Talavera comenzará en el mes de marzo

Visita a la Basílica de Talavera. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, David Moreno, junto al concejal de Patrimonio, Enrique Etayo, ha informado del inicio de las obras para la restauración del altar mayor y las pinturas de las pechinas de la Basílica del Prado, junto con la pintura de la cúpula, una actuación que contará con un presupuesto de 333.704,02 euros y un plazo de ejecución de seis meses desde su inicio, a cargo de una UTE (In Situ SL y Sabbia SL).

Así lo ha avanzado este martes en nota de prensa David Moreno, tras una reunión de coordinación junto al edil de Cultura y Patrimonio, el rector de la Basílica del Prado, Felipe García, los técnicos municipales de Patrimonio, y representantes de las empresas adjudicatarias, donde ha explicado que, durante este tiempo, "aunque se resentirá la actividad interior en el templo adaptándolo a las circunstancias, no afectará al desarrollo normal del culto".

Durante dicha reunión se fijó la fecha prevista del inicio del montaje de los andamios el próximo 3 de marzo, que darán comienzo a la restauración del Altar Mayor, y "durante las obras, la virgen se ubicará en un altar provisional junto a las rejas".

"La rehabilitación del altar mayor y de las pinturas de las pechinas de la cúpula, con un deficiente estado de conservación, se viene demandando desde hace años".

En ese sentido, Moreno ha recordado que "restaurar el Altar Mayor y las necesidades de la Basílica Nuestra Señora del Prado, era uno de nuestros compromisos electorales, y se va a cumplir, al igual que otros".

Entre los trabajos que comprenderán la actuación destacan: la intervención en el retablo mayor tanto en su arquitectura y estructura, como en los lienzos policromados, las maderas policromadas, así como en los elementos metálicos, pétreos y vítreos que lo componen, y la intervención en las pinturas de las pechinas de la cúpula, tanto en los lienzos policromados como en los enmarques.

Por su parte, el edil de Patrimonio, Enrique Etayo, ha especificado que la ejecución de la restauración en la capilla mayor de la Basílica del Prado se dividirá en siete fases diferentes, cada una de ellas con un periodo aproximado de un mes en el conjunto total.

En concreto, la primera y la última ocuparán las labores de montaje y desmontaje de andamios, "preparando el terreno para el grueso de las obras y su posterior limpieza".

Además, Etayo ha detallado que también se va a realizar otras obras durante los próximos seis meses como: la pintura interior, mejoras en la iluminación y la restauración del tejado exterior.

Además, la segunda parte de la rehabilitación llegará a los cuatro lunetos de la cúpula, que se encuentran a casi 17 metros de altura, donde se alberga lienzos policromados adheridos al muro.

Finalmente, Enrique Etayo ha recordado que esta licitación se enmarca dentro del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para la conservación interior de la Basílica de Nuestra Señora de Prado.