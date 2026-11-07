Retiran los últimos dos vagones del AVE y Policía Judicial seguirá investigando sobre el terreno

Una grúa traslada un vagón en el lugar de los hechos, a 4 de noviembre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Los equipos de emergencias desplegados en Urda han llevado a cabo el traslado de los vagones que quedaban en las vías tras el acc - Víctor Fernández - Europa Press

TOLEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confirmado que durante la mañana de este sábado han sido retirados los últimos dos vagones del AVE que quedaban en la zona del accidente ferroviario ocasionado por la colisión de dos trenes en Urda (Toledo) el pasado día 28 de octubre.

Por parte de Guardia Civil se va a mantener vigilancia de la zona cero pero ya "no será de manera estática sobre el terreno" sino que se hará de manera "esporádica", manteniendo colaboración con seguridad privada de ADIF que serán quien permanezca en la zona.

Policía Judicial seguirá investigando sobre el terreno, según han detallado estas mimas fuentes.

El Centro Integrado de Datos mantiene el número de fallecidos en el siniestro en 69. De ellos, 66 ya han sido entregados a sus familiares, al tiempo que continúan las labores consulares para entregar los restos de las tres últimas víctimas (dos de nacionalidad australiana y una de nacionalidad checa, según el Centro Integrado de Datos). Un total de 54 de las víctimas mortales tienen nacionalidad española y las otras 15 son extranjeras. Del global, 40 son hombres y 29 son mujeres, todos ellos mayores de edad.