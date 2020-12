Los Reyes Magos recorrerán los barrios y pedanías de Cuenca para que los niños conquenses les saluden desde la ventana

CUENCA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Los Reyes Magos, desde tu ventana', que viene a sustituir a la tradicional Cabalgata que este año no se puede celebrar debido a la situación sanitaria en Cuenca, busca que los niños y las personas mayores de la ciudad, que han demostrado un comportamiento ejemplar durante la pandemia, puedan recibir la visita de Sus Majestades los Reyes Magos, desde sus ventanas y balcones.

La propuesta que lanza el Ayuntamiento es que, en lugar de que toda la población tenga que acudir a un punto para ver a los Reyes Magos, sean varias Comitivas Reales las que se desplacen a los barrios y recorran el mayor número de calles posibles, con objeto de que las familias puedan ver y saludar a Sus Majestades, preferiblemente desde sus casas, evitando la concentración de personas en la vía pública.

Así lo han destacado este miércoles en rueda de prensa los concejales de Festejos, Adrián Martínez; Participación Ciudadana, Asunción Moriana; y Servicios Sociales, Esther Barrios, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Festejos ha explicado que "no se trata de una Cabalgata, sino de una visita por parte de una Comitiva Real", que estará compuesta por Policía Local y/o Agentes de Movilidad, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Protección Civil y/o Cruz Roja y el Servicio de Limpieza.

"No habrá caramelos ni carrozas ni desfile porque en la situación actual no se puede, pero queremos que los niños y los no tan niños vean a los Reyes Magos porque se lo merecen", ha insistido.

Sobre si se podrá ver en la calle o no, Martínez ha insistido en que lo recomendable es que todo aquel que pueda vea a los Reyes Magos desde su ventana, si bien la organización es consciente de que habrá personas cuyas viviendas no den directamente a la vía pública o por cuya calle no pase el desfile.

En estos casos se permitirá a las personas que vean a los Reyes Magos desde la calle pero en cualquier caso no se podrá esperar el paso de la Comitiva en la acera ni "coger sitio" y será obligatorio mantener la distancia de seguridad. "Pedimos a las familias que sean responsables, que el esfuerzo que venimos haciendo se mantenga en este día y actuemos todos con prudencia", ha remarcado.

En este sentido, ha explicado que la Policía Local abrirá el desfile y empleará megafonía para anunciar la llegada de los Reyes Magos, además de para recordar las medidas de seguridad de obligado cumplimiento. Del mismo modo, velarán por el cumplimiento de las mismas, pudiendo suspender la actividad en caso de incumplimiento grave.

Estas normas son que no se podrá aguardar la llegada de los Reyes Magos ni "apostarse" en la vía pública, no se podrá interrumpir la circulación de otros viandantes, será obligatorio mantener la distancia de seguridad.

HORARIOS E ITINERARIOS

Para que los Reyes Magos puedan hacer acto de presencia en todos los barrios se ha dividido la ciudad en cinco zonas diferentes. Una Comitiva Real recorrerá cada una de ellas el día 5 de enero, a partir de las 5 de tarde. Los desfiles serán simultáneos en todos los barrios para evitar que haya personas que se desplacen de unos a otros para ver a los Reyes Magos en varios lugares. La duración estimada de cada uno es de tres horas.

Por otra parte, en las pedanías que lo han solicitado (Cólliga, La Melgosa, Nohales y Mohorte) la visita de los Reyes Magos tendrá lugar el día 5 a las 12.00 horas.

El concejal de Festejos ha explicado que los itinerarios, que se pueden consultar en www.cuenca.es, se han diseñado para que los Reyes Magos pasen por la mayor cantidad de calles posible y acercar la ilusión a cuantos más hogares de la ciudad.

Para terminar, Martínez ha agradecido la colaboración de Policía Local, Agentes de Movilidad, Protección Civil, Cruz Roja, Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Cuenca, además de Cuenca Motor 4x4, Club Hípico Fierro, Hípica Zurbarán y FAVECU que han apoyado activamente al Consistorio para que esta propuesta pueda salir adelante.

Por su parte, la concejal de Participación Ciudadana ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los vecinos y vecinas de Cuenca para prevenir situaciones de riesgo, como ya hizo el Consistorio en su momento con las Asociaciones de Vecinos de los barrios de Cuenca y sus pedanías.

"El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo para adaptar la tradicional Cabalgata y que los niños y los abuelos de Cuenca puedan ver a los Reyes Magos, pero para que sea así es necesario que todos seamos responsables, prudentes y solidarios, y nos quedemos en casa si podemos ver a Sus Majestades desde nuestra ventana o balcón, dejando la vía pública para las personas que no pueden", ha insistido Moriana, que pide que "sigamos el ejemplo de los niños, que nos han dado toda una lección en estos primeros meses del curso escolar".

Finalmente, la concejal de Servicios Sociales ha agradecido que se haya tenido en cuenta las principales residencias de mayores y centros de atención de personas con discapacidad para incorporarlas a los diferentes itinerarios y que también reciban la visita de los Reyes Magos, al igual que el Hospital o Aldeas Infantiles.