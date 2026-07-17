Riesgo de incendios o afluencia de público, puntos relevantes en el dispositivo que coordina Junta de cara al eclipse

Eclipse. - CSIC

TOLEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la planificación y coordinación del dispositivo de protección civil previsto con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026 en la Comunidad Autónoma, con especial incidencia en las provincias de Cuenca y Guadalajara, como zonas donde se va a poder contemplar con mayor duración.

Con este objetivo, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presidido este viernes en Toledo, la reunión del Grupo de Coordinación de Actuaciones, para poner en común los trabajos previos que se han hecho desde la Junta, en el marco de las competencias propias de su departamento en esta materia, y en el desarrollo del Plan Específico Trío de Eclipses, elaborado por el Ministerio del Interior.

La reunión ha permitido avanzar en el análisis de los principales riesgos contemplados y en la coordinación de las actuaciones preventivas necesarias por parte de todos los departamentos de la Junta implicados en este evento, para garantizar la protección de las personas y los bienes durante el desarrollo del eclipse, tal y como ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

En este sentido, se han abordado los riesgos asociados a la elevada afluencia de personas que previsiblemente registrarán determinados puntos del territorio regional, en concreto en municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara, que requerirá la necesidad de reforzar la coordinación de la Junta de Comunidades en el ámbito de la Protección Civil, con la Administración General del Estado, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.

Asimismo, se ha analizado la situación de las redes de telecomunicaciones, especialmente de la telefonía móvil, que podría dificultar la gestión de una eventual emergencia en aquellos lugares con mayor concentración de personas, según se recoge en el Plan Específico.

En este ámbito, se trabaja de forma coordinada para anticipar las necesidades que puedan detectarse y garantizar la disponibilidad de las comunicaciones durante el desarrollo del evento.

Otro de los principales asuntos abordados en el encuentro, encabezado por el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha sido la situación de los puntos de observación recomendados en Castilla-La Mancha.

El objetivo es que estos espacios cuenten con las condiciones adecuadas para albergar con seguridad a la población durante el fenómeno astronómico.

Igualmente, se han analizado las delimitaciones de las zonas de exclusión que puedan establecerse en aquellos espacios donde, por razones de seguridad, problemas de acceso o por el elevado riesgo de incendios forestales, no resulte recomendable la presencia de personas.

En relación con este último aspecto, la reunión ha incidido en la necesidad de extremar las medidas preventivas, dado que el eclipse tendrá lugar en una época de riesgo extremo de incendios y que buena parte de la franja atraviesa zonas rurales y forestales donde se prevé una importante concentración de visitantes.

En este mismo contexto, los integrantes del Grupo de Coordinación también han avanzado en la planificación de un plan de información y comunicación de la Junta dirigido a la ciudadanía, que desarrollarán de forma coordinada entre las distintas administraciones.

Además, se ha continuado con la elaboración de actuaciones operativas previstas antes, durante y después del eclipse, en el marco de las competencias de la Administración regional, reforzando la colaboración entre todas las administraciones implicadas para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia que pudiera producirse.

En definitiva, esta reunión celebrada se enmarca en el calendario de trabajo previsto hasta la celebración del eclipse para dar continuidad a las actuaciones realizadas desde el Ejecutivo autonómico con las distintas administraciones para anticipar los riesgos, planificar la respuesta y garantizar que este acontecimiento extraordinario pueda desarrollarse con las máximas condiciones de seguridad para la ciudadanía.

En la reunión, el consejero ha estado acompañado por el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; Alberto López, responsable de la GUEST; la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara; la directora general de Turismo, Aránzazu Pérez; el director general de Carreteras, David Merino; los responsables de las delegaciones provinciales de la Junta en Cuenca y Guadalajara; el responsable de Telecom CLM, Wenceslao Sánchez; y representantes de las diputaciones.