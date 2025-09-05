Robles garantiza el apoyo de España a Ucrania "el tiempo que sea necesario": "Estamos orgullosos de su resistencia"

La ministra de defensa, Margarita Robles, visita al personal de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania, en la Academia de Infantería de Toledo. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado en su visita a la Academia de Infantería en Toledo este viernes "el apoyo de España a Ucrania el tiempo que sea necesario".

"España va a seguir ayudando a Ucrania, formando a su personal militar, acogiendo a sus familias (...) Entendemos que esta guerra tiene que acabar pero, mientras tanto, España cumplirá sus compromisos con la Unión Europea y con la OTAN para estar al lado de Ucrania. Estamos orgullosos de su esfuerzo y resistencia, ha añadido la ministra.

Los ataques de Putin, ha lamentado Robles, "son absolutamente inaceptables", y Ucrania "está haciendo uso de su derecho a la legítima defensa" y, por eso, ha remarcado, "España como país democrático está a su lado". "Esta guerra solo puede acabar con una paz justa y duradera para Ucrania", ha informado el Ministerio de Defensa en nota de prensa.

La ministra, que ha estado acompañada durante la visita por el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez, también se ha interesado por otras cuestiones, como la atención psicológica de los combatientes, esencial para la recuperación de quienes están sufriendo las consecuencias de la guerra en primera línea.

Asimismo, ha manifestado el compromiso de nuestro país con la misión EUMAM, con más de 8.000 militares formados, 185 módulos y más de 30 especialidades formativas.

Son las cifras que arroja la colaboración española en la misión EUMAM, aprobada en octubre del 2022 por el Consejo de la Unión Europea, y que se desarrolla en Cartagena, Burgos y Toledo.

La misión nació al amparo de apoyar a Ucrania en la defensa de su integridad territorial dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, ejercer efectivamente su soberanía y proteger a los civiles ucranianos.

A día de hoy, en Toledo hay casi una treintena de militares que se forman en el Módulo de Atención Sanitaria en Combate, con una elevada carga práctica para poder dar respuesta a situaciones reales como control de hemorragias, fracturas, estabilización y evacuación de bajas o tratamiento de quemaduras.

Como materia novedosa, en este módulo se ha introducido la formación en material y herramientas de capacidades sobre riesgos NBQ (nuclear, biológico y químico). El módulo actual, que finaliza el 4 de octubre, se inició el pasado 25 de agosto; son en total seis semanas de formación distribuidas en 330 horas impartidas por personal de la brigada de la Legión.

La misión EUMAM UA tiene una organización muy flexible y adaptable a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas ucranianas, de tal forma que permite atender a la formación requerida en concordancia con la evolución de la situación. Robles ha felicitado a los militares españoles por esta formación y ha tenido unas palabras de aliento para el personal ucraniano.