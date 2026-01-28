Rojo exige a Guarinos un plan y presupuesto para el Fuerte de San Francisco cuando la Junta ejecute la rehabilitación

El secretario general del PSOE en Guadalajara y exalcalde de la ciudad, Alberto Rojo. - EUROPA PRESS

El secretario general del PSOE en Guadalajara capital y exalcalde de la ciudad entre 2019 y 2023, Alberto Rojo, ha exigido este lunes al Gobierno municipal de la 'popular' Ana Guarinos que presente "de inmediato" un plan concreto de usos y una previsión presupuestaria para el Fuerte de San Francisco, una vez que la Junta de Comunidades cumpla con el auto judicial que la obliga a rehabilitar los edificios.

Rojo, concejal en la actual legislatura, que ha comparecido acompañado por ediles del Grupo Municipal Socialista, ha subrayado que el cumplimiento del auto no puede servir de excusa al Ayuntamiento para eludir sus responsabilidades, recordando que, según los acuerdos vigentes, será el Consistorio quien tenga que dotar, gestionar y mantener los espacios. "La Junta va a rehabilitar los edificios, pero quien tiene que poner las mesas, las sillas, el personal, pagar la luz y mantenerlos es el Ayuntamiento", ha advertido.

En este sentido, ha reclamado a la alcaldesa que deje de "esconderse tras los juzgados" y empiece a trabajar en las consecuencias reales del fallo judicial. "Exigimos que presenten un plan concreto en este semestre y que habiliten ya una partida presupuestaria municipal para las asistencias técnicas que tendrán que configurar y equipar los espacios rehabilitados por la Junta", ha insistido.

Más allá del debate político, Rojo ha alertado de las consecuencias económicas que tendrá para el Ayuntamiento la ejecución estricta del acuerdo de 2010. "Esos espacios habrá que dotarlos y mantenerlos, edificio por edificio", ha recordado, enumerando gastos en mobiliario, personal y suministros que, según ha dicho, no han figurado en ninguna previsión municipal conocida.

Por ello, ha urgido a la alcaldesa también a explicar qué ha pensado hacer con cada nave y cómo ha previsto financiarlo. "Que diga qué uso va en cada espacio, cómo se va a gestionar y cuál va a ser el coste real para Guadalajara", ha reclamado, advirtiendo del riesgo de que el Fuerte haya acabado convertido en un conjunto de edificios rehabilitados pero vacíos.

"NI UNA SOLA LECCIÓN" SOBRE EL FUERTE

El dirigente socialista ha sido especialmente duro con la gestión histórica del Partido Popular en relación con el Fuerte de San Francisco y ha rechazado cualquier crítica procedente del actual equipo de Gobierno. "El PSOE no va a aceptar ni una sola lección en torno al Fuerte por quienes llevan años sin hacer absolutamente nada", ha afirmado.

Rojo ha recordado que el acuerdo marco se firmó en 2004 y que los usos se concretaron en 2010, pero ha acusado a los gobiernos del PP, con Ana Guarinos, Antonio Román y María Dolores de Cospedal, de no haber desarrollado ninguno de esos compromisos. "Busquen algo de los gobiernos de Guarinos con Román y Cospedal y no encontrarán absolutamente nada, solo confrontación y sectarismo", ha señalado, añadiendo que la única actuación relevante fue la denuncia presentada en 2015 contra la Junta "poco después de perder las elecciones".

Frente a esa etapa, ha defendido la gestión socialista durante su mandato como alcalde cuando, según ha explicado, se ha retomado el diálogo con el Gobierno regional. "Cuando fui alcalde me senté por fin a hablar con la Junta de los usos. En 2021 aprobamos los de la biblioteca y la nave de forja y la Junta se puso a trabajar desde el acuerdo y el diálogo", ha explicado.

Otro de los ejes centrales de la comparecencia ha sido la crítica a la decisión del actual Gobierno municipal de judicializar el proceso, lo que, a juicio de Rojo, ha supuesto la pérdida de dos grandes proyectos estratégicos para la ciudad. "Lamento profundamente que Guarinos haya parado dos grandes proyectos y que se haya dado carpetazo a la Ciudad del Cine y a una universidad de FP", ha afirmado.

El exalcalde ha calificado esa decisión como un error histórico: "No se ha cometido un error tan grande como este en los últimos 25 años. Perder dos grandes proyectos palanca es condenar a Guadalajara a retroceder más de 15 años".

En su opinión, la alcaldesa ha optado por "la vía del sectarismo político en un enfrentamiento con la Junta que solo entiende ella", con un único perjudicado: la ciudad.

Rojo ha defendido especialmente la Ciudad del Cine, que ha calificado como "una tremenda oportunidad", y ha lamentado que se haya rechazado posteriormente la propuesta de un campus de Formación Profesional de referencia. "Solo la ignorancia y el sectarismo pueden llevar a renunciar a proyectos de este calibre", ha concluido.