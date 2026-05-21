Rojo pide la dimisión de Guarinos por "engañar" con la reducción de la zona azul en Guadalajara

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde y concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo, ha exigido este jueves la dimisión de la alcaldesa, Ana Guarinos, por "tratar de engañar a la ciudadanía" con el anuncio de la eliminación del 80% de las nuevas plazas de zona azul previstas en el contrato de estacionamiento regulado.

En una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado de varios concejales más de su grupo para hablar de la rebaja de la ampliación de la zona azul anunciada este mismo miércoles por el Ayuntamiento, Rojo ha acusado al Ejecutivo municipal de "manipular los datos" y de utilizar "una nota de prensa infame, sin dar la cara y llena de mentiras" para justificar la rectificación parcial del nuevo modelo.

"Guarinos no puede permanecer ni un minuto más al frente de este ayuntamiento", ha afirmado el dirigente socialista, quien ha pedido su "dimisión inmediata por el bien de la ciudad y por recuperar la calidad democrática".

Rojo ha cuestionado las cifras ofrecidas por el Ayuntamiento respecto a la reducción de plazas de pago y ha defendido que la supresión anunciada no alcanza el 80% del total ampliado.

"Del número total de plazas ampliadas, cerca de 1.200, eliminan 310; alrededor de un 25%, y no un 80%, y eso es manipular los datos para engañar a la ciudadanía", ha señalado, si bien desde el Ayuntamiento se habla de este porcentaje con respecto a la zona azul.

Asimismo, el exalcalde ha rechazado que la modificación del contrato esté motivada por la anulación judicial de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tal y como sostiene el Gobierno municipal.

Según ha recordado, el propio Ayuntamiento anunció en marzo una moratoria de la ZBE hasta 2028 y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló la ordenanza.

"¿Por qué entonces se decide empezar a pintar toda la ciudad de plazas de zona azul cuando ya había una sentencia?", se ha preguntado Rojo, quien considera que el Ejecutivo local "tenía margen suficiente" para paralizar la ampliación del estacionamiento regulado.

A juicio del portavoz socialista, la rectificación anunciada por el Ayuntamiento responde realmente a "la presión de la ciudadanía y también a la del Grupo Municipal Socialista", tras las críticas vecinales generadas por la ampliación de las plazas de pago y los sucesivos aplazamientos de su entrada en vigor.

"Hasta tres aplazamientos hemos visto, sembrando el caos en la ciudadanía, creando confusión, malestar y hartazgo", ha manifestado.

En relación con la ZBE, Rojo ha defendido que se trataba de una obligación legal para las ciudades de más de 50.000 habitantes y ha asegurado que el anterior Ejecutivo municipal trabajó para implantar "la ZBE más permisiva de España" y convertirla en "una oportunidad para el casco" gracias a la captación de fondos europeos.

El dirigente socialista ha mostrado además su apoyo al nuevo planteamiento anunciado por el Gobierno municipal para redactar una futura ordenanza vinculada únicamente a episodios de alta contaminación.

"Nos parece bien y lo vamos a apoyar", ha afirmado, añadiendo que mantendría ese modelo "cuando vuelva a ser alcalde".

Rojo ha concluido insistiendo en que la alcaldesa "debe dimitir de manera urgente", pedir disculpas y ofrecer "explicaciones públicas" a los vecinos "porque las merecen y tienen derecho a recibirlas".