Ruiz Molina sospecha que PP y Vox enmendarán a la totalidad los presupuestos aunque no los hayan leído: "Es tradición"

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dado por hecho que una vez que en la medianoche de este jueves se acabe el plazo, los grupos parlamentarios de Vox y PP habrán presentado enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, "aunque no se los hayan leído".

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha dicho que "ya es tradición", si bien hasta hoy mismo "no se ha escuchado ninguna crítica" de la oposición al proyecto presentado.

"Presentarán enmienda porque es tradición, pero no sé si habrán leído el presupuesto o la tenían ya preparada. O podríamos pensar que, en el caso del PP, ya la tienen redactada desde Génova", ha indicado, bromeando incluso con que las enmiendas presentadas por los dos grupos pueden ser "similares" a las de años anteriores.