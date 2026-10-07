Saborea España aborda en Ciudad Real los desafíos a los que se enfrentan los 'Destinos con origen'

Jornadas Saborea España. - JCCM

CIUDAD REAL 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real es esta semana la gran referencia nacional en materia de turismo enogastronómico. Saborea España, a través de su Asociación de Destinos Turísticos Enogastronómicos, celebra este miércoles y este jueves sus IV Jornadas bajo el lema 'Destinos con origen'.

Un foro que reúne en la capital a profesionales de turismo de todo el país, gestores de destinos y a los representantes de las diferentes administraciones con el propósito de compartir experiencias y de analizar el presente y los desafíos a los que se enfrenta el sector del turismo gastronómico, ha informado el Ayuntamiento en nota de presa.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha agradecido a Saborea España el que haya escogido la ciudad para el encuentro. El primer edil ha querido poner en valor la trascendencia que para Ciudad Real tiene el impacto económico del turismo, pero también el "sentimiento de orgullo que para nosotros es fundamental como capital" que genera la oferta gastronómica y la historia de los productos propios de la tierra.

Cañizares ha acompañado a la presidenta de la Asociación de Destinos Turísticos Enogastronómicos de Saborea España, Blanca Jiménez, en la inauguración de la Jornada, a la que han asistido también representantes del resto de administraciones públicas.

Jiménez ha recordado que en esta edición se ha querido poner el foco de la Jornada en el valor del producto agroalimentario como punto de partida de la experiencia turística, en un mundo en el que "la gastronomía y sus productos" marcan la identidad y el atractivo de los territorios.

En eses sentido, ha añadido, "Ciudad Real es una tierra rica", por lo que ha avanzado que la Jornada "puede ser muy enriquecedora" para seguir avanzando en el objetivo de "enamorar al visitante a través de nuestra gastronomía".

ESTRATEGIA COMÚN EN TORNO AL TURISMO

De su lado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha defendido la necesidad de avanzar en una estrategia común en torno al turismo, la gastronomía, los productos agroalimentarios y la cultura del vino que permita generar nuevas oportunidades económicas y sociales en nuestra provincia, especialmente en el medio rural.

El presidente de la institución provincial ha considerado especialmente significativo que Ciudad Real acoja un encuentro de estas características porque la provincia dispone de un importante patrimonio agroalimentario y gastronómico que constituye, junto a sus recursos naturales, culturales e históricos, uno de sus principales elementos de atracción turística.

En este contexto, Valverde ha defendido que "las políticas de turismo deberían ser políticas de Estado", teniendo en cuenta el peso que el sector tiene en la economía española y su capacidad para generar riqueza, oportunidades y bienestar social.

El presidente de la Diputación ha puesto de manifiesto, asimismo, la importancia de conectar el crecimiento del turismo enogastronómico con quienes están en el origen de esos productos. Ha explicado que vincular la atracción turística con los productores y con la actividad primaria permite ampliar las oportunidades económicas en el medio rural y contribuir a la lucha contra la despoblación.

Ha recordado que la institución provincial articula buena parte de la promoción turística y cultural del territorio a través de Sabor Quijote, una marca ligada a la identidad manchega y especialmente a la provincia de Ciudad Real, que integra la promoción de los productos agroalimentarios y la gastronomía junto a otros recursos naturales, culturales y patrimoniales.

Ha mencionado, en este punto, los cuatro parques naturales y nacionales con los que cuenta la provincia, así como el Geoparque Mundial UNESCO Volcanes de Calatrava. A ello ha sumado la historia, el patrimonio y el legado arqueológico distribuidos por los municipios de la provincia como recursos que complementan una oferta turística cada vez más diversa.

Valverde ha valorado la existencia de una red nacional que reúne a destinos gastronómicos y el respaldo de la Secretaría de Estado de Turismo a este ámbito de promoción, que ha considerado especialmente importante para los territorios de interior y rurales. "Si todos somos capaces de proponer una estrategia común en torno a la importancia de la gastronomía y de la cultura del vino, podemos generar muchas más oportunidades en el presente y en el futuro", ha afirmado.

EL POTENCIAL DE LA GASTRONOMÍA

Por último, la delegada de la Junta, Blanca Fernández, ha destacado el potencial de la gastronomía y de los productos agroalimentarios de calidad diferenciada como elementos cada vez más relevantes dentro de la oferta turística de la región.

La delegada ha señalado que el turismo gastronómico representa una oportunidad creciente dentro del sector turístico y ha apuntado que aproximadamente uno de cada cuatro turistas internacionales que visitan España realiza actividades relacionadas con la gastronomía, desde la elección de establecimientos y productos concretos hasta catas, experiencias culinarias o visitas a bodegas.

En este contexto, ha puesto en valor la estrategia turística desarrollada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en torno a dos marcas: Campo y Alma, que identifica y pone en valor los 41 tipos de productos de calidad diferenciada de la región, y Raíz Culinaria, la estrategia que proyecta la gastronomía castellanomanchega como uno de los principales atractivos turísticos de la Comunidad Autónoma.

"Tenemos unos productos y una gastronomía reconocidos dentro y fuera de Castilla-La Mancha y tenemos que seguir trabajando para ponerlos en valor, para que quienes nos visitan puedan conocerlos y disfrutarlos y para que cada vez más personas identifiquen nuestra tierra también como un destino gastronómico", ha indicado.

La delegada ha relacionado esta apuesta con la evolución del turismo en la provincia de Ciudad Real, que el pasado año recibió alrededor de 450.000 visitantes, de los que cerca de la mitad acudieron a la capital provincial, muchos de ellos atraídos por la posibilidad de conocer y degustar los vinos, quesos y productos gastronómicos de la tierra.

Asimismo, Blanca Fernández ha destacado el papel de los profesionales de la hostelería, productores, bodegas y empresas vinculadas al turismo en la construcción de esta oferta, al considerar que son quienes convierten los productos y la gastronomía en experiencias capaces de atraer visitantes y generar actividad económica en el territorio.

Como ejemplo de esta combinación entre patrimonio y gastronomía, ha señalado la ruta gastronómica prevista para el próximo domingo, 11 de octubre, en distintos espacios patrimoniales de Ciudad Real, entre ellos el Museo de la Merced, el Museo Provincial, el Museo López-Villaseñor y el templete de los Jardines del Prado, además de otros enclaves de la capital.

La iniciativa permitirá acercarse a recetas tradicionales reinterpretadas desde las nuevas tendencias culinarias, vinculando patrimonio, producto y gastronomía en una misma experiencia turística.

Para finalizar, Blanca Fernández ha invitado a la ciudadanía a acercarse a esta propuesta "para disfrutar de Ciudad Real de una manera diferente, recorriendo algunos de nuestros espacios patrimoniales mientras descubrimos la riqueza y la creatividad de nuestra gastronomía". "Tenemos una cocina con raíces, con producto y con identidad, y tenemos también un sector que sabe reinterpretarla y hacerla atractiva para quienes nos visitan y para quienes vivimos aquí".