Sabrido "no tiene intención" de cambiar a ningún subdelegado de C-LM: "Están haciendo un magnífico trabajo"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - Eduardo Parra - Europa Press

TOLEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado este martes que no tiene intención de cambiar a ningún subdelegado de la región porque considera que "están haciendo un magnífico trabajo". "Los estoy conociendo y no pienso en principio moverlos".

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los medios tras participar en el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en señal de repulsa tras la confirmación del asesinato por violencia de género de una mujer de 28 años en la provincia de Badajoz en septiembre de 2025.

De este modo, Sabrido ha señalado que ha pedido a todos los subdelegados que hagan un estudio de cada una de las provincias para conocer "al detalle" cuál es la problemática y ver "cómo podemos actuar en cada una de ellas".

"Lo están elaborando de una manera muy eficaz y muy fiel y a partir de ahí vamos a tratar de llevar a cada una de las provincias de Castilla-La Mancha la información de las políticas que está haciendo el Gobierno de España para que se conozcan", ha dicho.

Según ha comentado, "queremos ser un eje de transmisión" en los dos sentidos: para que los ciudadanos de esta región conozcan lo que hace el Gobierno de España por esta región y por los españoles; y para llevar al Gobierno de España las necesidades.