Sabrido señala la labor de la literatura como altavoz contra la violencia de género

Acto 'Del silencio a la palabra', organizado por la Unidad de Contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha destacado la importancia de la palabra frente a la violencia contra las mujeres durante el acto 'Del silencio a la palabra', organizado en el Parador de Toledo, por la Unidad de Contra la Violencia de Género de la Delegación que dirige.

Una propuesta que sitúa la literatura como herramienta de sensibilización y denuncia frente a la violencia de género, en el marco del Día Internacional del Libro.

Sabrido ha subrayado que "este acto representa el compromiso firme de las instituciones con la erradicación de la violencia de género, dando voz a quienes durante demasiado tiempo han permanecido en silencio". Asimismo, ha destacado que "la cultura y la literatura son herramientas fundamentales para generar conciencia social y promover una igualdad real y efectiva".

El encuentro ha reunido a representantes institucionales, personal de la Administración General del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las directoras de los Museos, representantes y voluntarias de las asociaciones de mujeres como DAMA y María de Padilla, así como a público general.

El acto ha girado en torno a la presentación del libro 'La voz del coraje', vinculado al programa Mujeres en MODO ON-VG, impulsado por Fundación ONCE e Inserta Empleo. Esta iniciativa acompaña a mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de género, favoreciendo su recuperación integral y su acceso al empleo.

Durante la presentación han intervenido Laura Novillo Dones, técnica de Inserta Empleo, y Virginia Cabrera Nielfa, participante del programa, quien compartirá su testimonio en primera persona.

En Castilla-La Mancha, más de 600 mujeres han manifestado ser víctimas de violencia de género, de las cuales cerca de 400 participan en este programa, que ha facilitado más de 170 contrataciones desde 2020. En palabras de la organización, "la autonomía económica y el acompañamiento personalizado son claves para romper el ciclo de la violencia y reconstruir proyectos de vida".

Además ha incluido lecturas a cargo de dos autoras de la región: Marta Marco Alario, narradora y poeta feminista, que ha compartido fragmentos de su obra 'Mujeres de boca grande que saben ser bosque' (2023), donde reivindica a la mujer como sujeto creador; y Macarena Alonso Gómez, escritora, que ha ofrecido un recorrido poético centrado en la resiliencia, el dolor y la reconstrucción personal.