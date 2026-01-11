Sabrido toma posesión como nuevo delegado del Gobierno en C-LM este lunes acompañado por Tolón y Ángel Víctor Torres

Archivo - El concejal de Hacienda, José Pablo Sabrido, - AY TOLEDO - Archivo

TOLEDO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

José Pablo Sabrido tomará posesión como nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha en Toledo este lunes, 12 de enero, en un acto que tendrá lugar a las 12.30 horas en la sede de esta Delegación del Gobierno.

Estará acompañado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

José Pablo Sabrido ocupará el cargo que dejó Milagros Tolón a finales del pasado año tras ser nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El nombramiento fue aprobado el pasado miércoles por el Consejo de Ministros. Sabrido fue concejal y vicealcalde en el Ayuntamiento de Toledo durante la alcaldía de la propia Milagros Tolón en las últimas dos legislaturas.