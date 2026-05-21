Sabrido ve a Pedro Sánchez como "un socialista rebelde e inconformista": "Merece la atención de los jóvenes"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha definido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como "un socialista rebelde, inconformista y que merece la atención de los jóvenes y, por supuesto, de los que amamos el bienestar de España". "No es un acomodado del sistema ni es un hombre del sistema. Quizá por eso mucha gente le tiene en el punto de mira".

En una entrevista concedida a Europa Press, y tras los resultados de las elecciones andaluzas, Sabrido ha negado que estos sean una "derrota" de Pedro Sánchez. "Nadie ha obtenido los resultados que esperaba. Y, para mí, es la victoria del ciudadano", ha sentenciado.

"No ha sido la derrota de Pedro Sánchez", insiste, porque en este momento "no se están debatiendo las políticas de Pedro Sánchez", ha dejado claro el delegado del Gobierno en la región, quien saca pecho del presidente del Gobierno, a quien define como "un líder de la socialdemocracia española y europea".

Ha lamentado que no se estén valorando los avances del Gobierno de Pedro Sánchez en economía, la subida de las pensiones o del Salario Mínimo Interprofesional. "No se están valorando esas cosas. Se está valorando mucho ruido", ha censurado José Pablo Sabrido.

Haciendo autocrítica, el delegado del Gobierno en la región se ha preguntado si el Gobierno central está haciendo el "suficiente esfuerzo" en evitar "el ruido que nos atenaza y que tenemos que superar". Dicho esto, ha hecho hincapié en la importancia del voto joven. "Ya que no puedo compartir la edad, sí comparto su rebeldía y comparto su inconformidad", ha enfatizado Sabrido.

Con estas palabras, el delegado del Gobierno ha llamado a los jóvenes a la "rebeldía", a la "inconformidad" y "a la exigencia con los políticos". "Quiero que vean en el PSOE y en Pedro Sánchez un rebelde. Creo que Pedro Sánchez era un socialista rebelde, inconformista y que merece la atención de los jóvenes y, por supuesto, de los que amamos el bienestar de España".

"No es un acomodado del sistema ni es un hombre del sistema. Quizá por eso mucha gente le tiene en el punto de mira", ha advertido Sabrido.

Sobre el hecho de que el PP esté aumentando su poder territorial tras las últimas elecciones, ha recordado que el PSOE sufrió "un batacazo terrible" en las elecciones autonómicas de 2023, pero sin embargo a Pedro Sánchez "no salió tan mal". "Sigue siendo presidente del Gobierno, sigue gobernando España y sigue gobernando muy bien".

Con lo cual, ha dicho, "hay que distinguir muy bien" si los ciudadanos "castigan a Pedro Sánchez o castigan que no hacemos la política adecuada en cada momento", o que "el ciudadano manda advertencias a Pedro Sánchez, pero sabe que Pedro Sánchez es el rebelde, es el inconformista, es el que lucha por la paz, por Europa y por una España del bienestar".

"Pedro Sánchez no es la justificación de Vox. Pedro Sánchez es el muro ante Vox", ha remachado Sabrido.

ADELANTO ELECTORAL

De otro lado, y sobre la petición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de adelantar las elecciones generales, el delegado del Gobierno en la región ha asegurado respetar "absolutamente" la opinión de cualquier militante, y más si es un militante "muy cualificado" como Emiliano García-Page.

Considera que "la misión de todos" es que el Partido Socialista, en cualquier ámbito, gane las elecciones. "Yo quiero que el candidato del PSOE en cualquier pueblo de España gane las elecciones, quiero que las gane cualquier candidato autonómico y, por supuesto, si Emiliano García-Page es el candidato autonómico, también quiero que sea el presidente". "Yo quiero ganar las nacionales, las regionales y las locales, pero no entrego las nacionales".

También se ha referido a las palabras del presidente del PP, Paco Núñez, avisando de que "el cambio de ciclo imparable" llegará a Castilla-La Mancha. Sabrido ha recordado que en el año 2023, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se veía presidente del Gobierno, y va a llevar "casi cuatro años de oposición".

"Yo abogo por un presidente de España socialista y un presidente de Castilla-Mancha socialista", ha zanjado.

SU RELACIÓN CON PAGE

También ha abordado su relación con García-Page. "Yo pretendo, primero, que la relación personal, que esto es importante, siempre sea buena", ha declarado el delegado del Gobierno, quien considera que las relaciones institucionales también son "buenas y cordiales".

Ha manifestado entender que García-Page defienda para Castilla-La Mancha cuestiones que "quizás" desde el Gobierno de España "no se puedan atender en la medida que le gustaría a los castellanomanchegos".

"El presidente de Castilla-La Mancha tiene que defender los intereses de Castilla-La Mancha sin olvidar que pertenece a una nación, a un Estado, España, que tiene una visión más amplia".

Lo que no comparte "tanto" --ha dicho-- es "cuando son críticas estériles que no van en beneficio ni de los ciudadanos de Castilla-La Mancha ni de los ciudadanos españoles en general".