La Sacristía de la Catedral de Toledo acogerá temporalmente la Custodia de Arfe

Archivo - Custodia de Arfe - EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

TOLEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral de Toledo, que trabaja en el montaje de la exposición 'Primada' para conmemorar los 800 años del templo, ha determinado que, en los próximos días, y hasta que ocupe su lugar en la citada exposición, la Custodia de Arfe será trasladada a la Sacristía para que pueda ser contemplada por todos los visitantes.

En un comunicado, el órgano de gobierno del templo primado ha indicado que, con motivo de esos trabajos, algunas zonas de la catedral se están viendo afectadas, dificultando los accesos de la visita cultural a diversos espacios del templo.

Añade que, al comenzar la instalación del andamio necesario para acometer las obras de restauración del Transparente, ha sido necesario acotar esta zona de la girola, por razones de seguridad.

De igual modo, informa de que han finalizado los trabajos de restauración de la Antesala Capitular y de las pinturas de Juan de Borgoña que la decoran, y que próximamente se procederá a su presentación y apertura a la visita cultural.

El Cabildo ha querido pedir disculpas por las molestias que ocasionalmente puedan producir tanto los preparativos de la exposición como las citadas obras de rehabilitación, que "son necesarias para la buena conservación y el disfrute por parte de todos del patrimonio que con- serva el templo primado".

De igual modo, con ocasión de este octavo centenario y del primer centenario de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora del Sagrario, ha mostrado su gratitud al Papa León XIV por su deferencia con la Archidiócesis Primada y con la Catedral al nombrar al decano del Tribunal de la Rota Romana, Alejandro Arellano Cedillo, como su enviado especial a la procesión prevista para el 30 de mayo, en el centenario de la coronación de la Patrona de la Archidiócesis de Toledo, Nuestra Señora del Sagrario.