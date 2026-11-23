Reunión entre el cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, y la Ejecutiva Provincial de CCOO. - PSOE

CUENCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE de Cuenca al Congreso, Luis Carlos Sahuquillo, ha defendido este lunes que las políticas del Gobierno progresista están permitiendo crear empleo más estable y ampliar los derechos laborales. Así lo ha trasladado en una reunión con la ejecutiva provincial de Comisiones Obreras.

Como ejemplo, Sahuquillo ha destacado la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que ha pasado de 736 euros durante el último Gobierno de Rajoy a 1.286 euros con Pedro Sánchez, un incremento cercano al 75%. "Es un incremento espectacular y, aun así, nos sigue pareciendo poco", ha señalado.

"Que los trabajadores y trabajadoras puedan ganar más y, por tanto, consumir más es importante para la creación de empleo y para la economía", ha añadido.

El candidato socialista también ha puesto en valor la reforma laboral, que ha reducido la temporalidad y favorecido la contratación indefinida; los ERTE, que protegieron el empleo durante la pandemia y otras crisis; y la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado, con 19 semanas retribuidas para cada progenitor.

Sahuquillo ha asegurado que este modelo, que combina crecimiento económico con derechos y estabilidad laboral, está dando resultados, señalando que, entre 2018 y 2026, hay casi cuatro millones más de personas ocupadas y la tasa de temporalidad ha descendido del 26,1 % al 15,1 %.

"Los sindicatos y las empresas son fundamentales para crear empleo estable y de calidad. El PSOE tiene la mano tendida a los agentes sociales porque creemos en el diálogo social. Hoy pedimos el apoyo de la clase trabajadora porque con un Gobierno de progreso le va a ir mejor", ha afirmado.

Por último, ha criticado a quienes criminalizan a los que representan a los trabajadores y ha advertido del riesgo de que un hipotético Gobierno del PP y Vox dé marcha atrás en derechos laborales. "No somos iguales. Hay que mirar las políticas que aplican allí donde ya gobiernan juntos y movilizarse para que no se pierda lo que tanto ha costado conseguir", ha concluido.