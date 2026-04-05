Salvacañete y Molina de Aragón se sitúan entre las diez temperaturas más bajas de este domingo

Lista de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo 5 de abril de 2026. - AEMET

VALLADOLID/TOLEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad conquense de Salvacañete y la guadalajareña de Molina de Aragón se han colado entre las temperaturas más bajas durante la mañana de este domingo, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La lista de las diez temperaturas mínimas la lidera Sobrado (A Coruña), con -1,1 grados; seguida de Puerto del Pico, con -0,5; Reinosa (Cantabria), con 0,0; Beariz (Ourense), con 0,3; Salvacañete (Cuenca), con 0,5, y Cuéllar y Molina de Aragón (Guadalajara), con 0,7 en ambos casos.

En octava posición, se sitúa Valderredible Cubillo de Ebro (Cantabria), con 0,9; seguida de Morón de Almazán y Sanabria, con 1,1 grados.