Las sanciones a Bolt en Toledo superarán los 2 millones: "Su interés era hacerse con el mercado y expulsar a taxistas"

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando. - EUROPA PRESS

TOLEDO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha admitido que su departamento ha recibido ya 454 solicitudes de sanción contra la empresa Bolt por parte del Ayuntamiento de Toledo por operar como servicio de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) sin la autorización preceptiva, de las que la empresa --que ha recurrido 177-- ya ha empezado a abonar algunas.

"Estamos hablando de sanciones que pueden rondar más de los 2 millones de euros", ha apuntado Hernando en una entrevista con Europa Press, en la que ha señalado que "en un Estado de Derecho tiene que salir más caro hacer las cosas mal que hacerlas bien", y ha asegurado que ahora se están empezando a recibir los abonos de las primeras sanciones, "porque hasta que una sanción sea firme requiere de mucho papeleo".

El consejero ha indicado que la ley "dice muy claramente" que "no se puede hacer un servicio con inicio en un municipio y destino ese mismo municipio" pero es que, además, la región tiene la confirmación del Ministerio de que "la Comunidad Autónoma no es competente para establecer un reglamento de cómo tienen que funcionar las VTC dentro de un mismo municipio y que eso le corresponde a los ayuntamientos".

Ese, ha agregado, "es el motivo por el cual veníamos defendiendo que evidentemente hay dos tipos de sanción: la que pueden poner los ayuntamientos por una serie de infracciones y la que puede poner la Comunidad Autónoma en concreto porque --una empresa-- esté operando sin una licencia de transporte, pero no por el hecho de que lo haga en el mismo municipio".

"Son dos cosas muy distintas y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir en la dinámica de que el Estado de Derecho, probablemente por garantista, no sea ágil, pero la justicia llega. Y finalmente podrán dilatar este proceso.

Dicho esto, el consejero de Fomento ha querido denunciar públicamente que el interés de Bolt no estaba en la ciudadanía sino "en hacerse con el control de un mercado y el de expulsar a los taxistas, que son los legítimos representantes del servicio público de movilidad dentro de una ciudad".

EL TAXI TIENE QUE ACTUALIZAR SU SISTEMA OPERATIVO

"Si alguien piensa que Bolt lo que quería hacer era bajar los precios por el bien de la ciudadanía, en la misma reunión que tuvimos con ellos me pedían fórmulas para intentar evitar que llegara Cabify y que llegara Uber", ha confesado.

Nacho Hernando ha admitido que los taxistas "también tienen que actualizar el sistema operativo, sin lugar a dudas, y de ahí que les estemos permitiendo ahora hacer viajes no solamente en el municipio donde tienen la licencia sino también en otro municipio; o el que hayamos incrementado el número de plazas para que también pueda haber furgonetas y no solamente el que pueda haber vehículos turismo".

También ha loado algunas iniciativas como las surgidas en AlbAcete, donde los taxistas han establecido una tarifa plana para estudiantes en el que ningún viaje será más caro de 7 euros o donde te combinan el poder cerrar un precio antes del trayecto, "aún así poner el taxímetro y la cifra que sea menor es la que cobran al cliente".

"El taxi está evolucionando, el taxi está adaptándose a las circunstancias, pero no perdamos de vista que puede ser barato un día en hora valle, pero el problema está en que si el mismo día coincide un concierto en La Peraleda y una corrida de toros y el Corpus, como quieras ir al hospital de urgencias en una VTC, el precio va a ser el que ellos digan", ha manifestado.

Ha admitido Hernando que "la VTC, por definición, nos impide a las administraciones públicas regularles el precio y regularles las condiciones y que sea el lejano oeste", y aunque eso "puede funcionar en ciudades con mucho volumen de movilidad como pueden ser las grandes ciudades de nuestro país" en ciudades más pequeñas "es muy importante defender los servicios públicos y en este caso a los autobuses, tanto los urbanos como los interurbanos, y también al taxi".

No obstante, si quisiera operar el día de mañana en Toledo "nadie se lo impide", ha asegurado, "simplemente tiene que regularse por parte del Ayuntamiento" y si quieren seguir operando entre municipios "a día de hoy no es legal y por lo tanto van a seguir recibiendo denuncias y va a seguir la administración tramitando las mismas.

El titular de Fomento ha reconocido que, de momento, no se han recibido solicitudes de denuncia por parte de ningún otro Ayuntamiento, y ha valorado la coordinación con el Ayuntamiento de Toledo, que aunque al principio comenzó "con dificultades", luego "hemos conseguido aclarar de qué manera cada uno tiene sus competencias" y que sea la Policía Local quien denuncie las infracciones.

"TOLEDO NECESITA YA UN POM"

Continuando con la capital regional, Hernando ha defendido que Toledo "necesita ya un POM" y poder habilitar "más suelo para vivienda" y que esa nueva vivienda y esos nuevos desarrollos económicos "tengan aparejados y vinculados nuevos sistemas generales que permitan que las infraestructuras estén a la altura de las necesidades de una ciudad tan potente" como es esta.

Así, y sobre el Plan Especial de Infraestructuras aprobado recientemente por parte del Gobierno regional, que permitirá la nueva conexión entre Azucaica y Santa María de Benquerencia, ha expresado que los plazos de esa iniciativa dependen ya del Consistorio y que la Junta, como "administración opinante", lo que ha intentado es ayudar y "ser parte de la solución", pero "ahora le corresponde al Ayuntamiento con la mayor agilidad posible el conseguir que esa infraestructura sea una realidad".

Por otra parte, y sobre las 86 viviendas de la calle Río Cabriel, 6 de Toledo, y su plazo de finalización, el consejero ha reconocido que se ha conseguido "alguna prórroga para no perder los fondos", pero ha admitido que las obras "están muy avanzadas y de hecho van a poder terminarse no tardando".