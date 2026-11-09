Sanidad garantiza la presencia del personal propio de un día festivo en los hospitales de Castilla-La Mancha

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TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha decretado que para este miércoles, 11 de noviembre, día de la Huelga General, se garantizará la presencia del personal propio de un día festivo en los hospitales de Castilla-La Mancha.

Así consta en la resolución que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha este lunes, que recoge Europa Press, en la que se establecen los servicios mínimos durante el paro previsto este miércoles.

En ella indica que se garantizará la plena asistencia sanitaria programada a pacientes afectados por patologías críticas o especialmente graves, en los que la secuencia temporal de sus tratamientos pueda verse afectada si se produce una reprogramación o aplazamiento por afectar negativamente a su situación y/o evolución clínica.

Es el caso de la Diálisis y el hospital de Día Oncohematológico, que garantizarán la actividad programada y la urgente, y la Oncología Radioterápica, que se garantizará la continuidad de los tratamientos en curso.

En cuanto al ámbito de Atención Primaria y urgencias extrahospitalarias, en el Servicio de respuesta sanitaria (CCU) se prestará el 100% de los servicios, al igual que en la Unidad autonómica de coordinación trasplantes Castilla-La Mancha. También se garantizará la atención urgente en cada Zona Básica con los efectivos previstos para un día festivo.

En el caso de las empresas o entidades que mediante gestión indirecta realicen servicios de titularidad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de asistencia sanitaria y salud pública, incluidos aquellos que siendo complementarios resulten necesarios para el servicio principal, deberán garantizar la efectiva prestación de los elementos esenciales de los mismos mediante el establecimiento de los servicios mínimos imprescindibles para que no se vea afectada la seguridad y la salud de las personas. A estos efectos se establece como servicios mínimos, con carácter general, los correspondientes a un día festivo.

Así, el transporte sanitario terrestre de urgencias y emergencias y transporte relacionado con tratamientos oncológicos y de hemodiálisis habrá el 100% de los servicios, al igual que en el transporte sanitario aéreo.

También el servicio de respuesta sanitaria (CCU), en Radioterapia y tratamientos oncológicos y Hemodiálisis.

En el caso de las compañías operadoras logísticas de distribución de medicamentos y productos sanitarios los servicios mínimos que se establecen son los correspondientes a los efectivos de personal necesario para garantizar el almacenamiento y entrega de medicamentos y productos sanitarios destinados a farmacias, hospitales y distribuidores de medicamentos y productos sanitarios de uso humano o veterinario.

El personal que habrá de prestar los servicios mínimos deberá ser el estrictamente indispensable para garantizar su cumplimiento, fijándose en la cuantía del 40 por ciento de la plantilla de los centros.

Por último, en la Red de vigilancia epidemiológica, en los servicios centrales de la Consejería de Sanidad habrá un técnico/a de guardia, al igual que en las delegaciones provinciales de Albacete, Cuenca, Toledo y Talavera de la Reina. Mientras, en la Delegación Provincial de Ciudad Real habrá un Jefe/a de Sección.