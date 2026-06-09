Sanidad prevé que 35.000 sanitarios soliciten el procedimiento extraordinario de carrera profesional abierto en C-LM

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, informa, en rueda de prensa, de asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno relacionados con su departamento - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad prevé que 35.000 sanitarios soliciten el procedimiento extraordinario de carrera profesional que se pretende abrir a mediados de junio. El 20 de abril, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los sindicatos firmaban la recuperación de la carrera profesional y se daba a conocer un nuevo modelo que se desarrollará a través de una nueva ley para garantizar y proteger el futuro de la carrera profesional sanitaria.

En rueda de prensa para informar de asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, el titular de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha defendido que la recuperación de la carrera profesional sanitaria es "un acto de mejora de las condiciones laborales" y una de las estrategias del Gobierno regional de retención del talento.

"Castilla-La Mancha se sitúa a la cabeza del reconocimiento profesional, blindando el futuro de los sanitarios y sanitarias frente a cualquier tentación de recorte", ha subrayado el consejero.

Dicho esto, ha informado de la nueva aplicación tecnológica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para el reconocimiento de méritos de la carrera profesional a los y las profesionales. Diseñada por la Agencia de Transformación Digital, esta herramienta pretende garantizar "una gestión ágil y transparente".

Los profesionales podrán acceder a esta aplicación a través de la intranet del Sescam o mediante dispositivos móviles y ordenadores personales, utilizando el certificado digital, el DNI electrónico o Cl@ve PIN.

El consejero ha explicado que se va a simplificar también la parte administrativa de oficio, ya que los servicios prestados dentro del Sescam se cargarán de forma automática. "Los profesionales no tienen que hacer nada para que sus méritos se carguen en esta plataforma".

Por lo tanto, ha dicho, los profesionales solo deberán adjuntar manualmente la documentación relativa a servicios prestados en otros servicios fuera del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Tras la validación del módulo de solicitudes, la resolución se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Aproximadamente, entre el 15 y el 20 de junio de estará lista esta herramienta tecnológica y los profesionales tendrán "un mes completo" para entregar o para remitir las solicitudes.

Todo ello se acordó en la última reunión, que fue la semana pasada, con los sindicatos, en el que además de dar a conocer el borrador de la ley, también se presentó esta herramienta y su funcionalidad.

Fernández Sanz ha recordado que este proceso se articula en tres ejes: un proceso extraordinario que es para poner "el contador a cero" y empezar a cobrar el 1 de enero del 2027; la implantación de un nuevo modelo de carrera; y el blindaje mediante una ley que se elevará a las Cortes en el próximo periodo de sesiones.

"Buscamos la unanimidad parlamentaria y que este derecho sea irreversible", ha confiado el responsable de la sanidad castellanomanchega, quien ha estimado que se prevé la tramitación de unas 35.000 solicitudes, "un volumen bien grande que demuestra la escala de este reconocimiento".