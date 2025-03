Los sanitarios de C-LM que se opongan a practicar abortos deberán formalizar su deseo mediante registro telemático

Todos los sanitarios de la región son objetores de conciencia en la actualidad

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para interrupciones voluntarias del embarazo, de manera que aquellos que así lo decidan deberán formalizar su deseo mediante un trámite telemático.

En la actualidad, todos los profesionales castellanomanchegos implicados en este tipo de intervenciones están declarados como objetores de conciencia.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, que ha indicado que este decreto recoge lo que dicta "la reforma de la ley del aborto aprobada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2023". Se aplicará especialmente a las personas profesionales de medicina y enfermería, tanto en el ámbito público como privado.

Castilla-La Mancha no tiene "ningún problema en que se practiquen las interrupciones voluntarias en los hospitales públicos, pero tienen que haber profesionales dispuestos a hacerlo". "No podemos obligar ni a médicos ni a personal de enfermería. No es obligatorio", ha afirmado la consejera portavoz.

Por lo tanto, lo que sí facilita la Administración regional es que las mujeres que lo necesiten puedan someterse a esta intervención voluntaria, ha dejado claro Padilla.

ACUERDOS CON CLÍNICAS PRIVADAS

Así, ha recordado que el Ejecutivo tiene acuerdos con clínicas privadas --en Madrid, Ciudad Real y Albacete-- "para facilitar y garantizar" que se realice esta intervención de manera gratuita.

Aún así, la consejera portavoz ha insistido en que siempre que haya sanitarios dispuestos a hacerlo, estas interrupciones "por supuesto que se harán en los hospitales públicos".

"Pero tiene que haber sanitarios dispuestos a hacerlo", ha remarcado Padilla, garantizando que en ningún momento se pueden practicar abortos en la sanidad privada si un sanitario ha trasladado su rechazo a realizarlo en la sanidad pública.

Las empresas privadas pueden consultar a las gerencias sanitarias qué profesionales son objetores de conciencia, un dato que también debe ser trasladado desde el Gobierno regional al Ministerio de Sanidad.

UN TRÁMITE TELEMÁTICO

Este deseo de los profesionales se materializaba a través de una carta, y ahora se hará mediante registro telemático. El Gobierno regional tendrá que contabilizar si se ratifican todos los profesionales en esa objeción de conciencia, si hay profesionales nuevos que se vayan incorporando o gente que pueda revocar ese ejercicio de la objeción de conciencia que había presentado hasta ahora.

El primer objetivo del decreto es crear y regular este registro para profesionales sanitarios, que presentarán su declaración de objeción de conciencia de manera individualizada ante la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia.

En concreto, la consejera ha detallado que se presentará mediante el envío telemático a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección http://www.jccm.es

La portavoz regional ha hecho hincapié en que este registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal, a la vez que ha aclarado que "únicamente las direcciones de cada Gerencia sabrán cuales de sus médicos se acogen a este registro"; ya que uno de los objetivos es, "facilitar este listado para conocer la disponibilidad de médicos o enfermeras disponibles para interrumpir embarazos".

La declaración de objeción de conciencia tendrá efectos de forma indefinida y podrá ser modificada o revocada en cualquier momento. Entrará en vigor a los 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castila-La Mancha, que será previsiblemente este viernes o el próximo lunes", tal y como ha concluido la consejera.