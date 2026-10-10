Santa Cruz de la Zarza, Huerta de Valdecarábanos, Yepes, Dosbarrios y La Guardia celebrarán el Día de la Mujer Rural

Cartel del Día Internacional de la Mujer Rural. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales con un programa de actividades que recorrerá los municipios Santa Cruz de la Zarza, Huerta de Valdecarábanos, Yepes, Dosbarrios y La Guardia entre los días 13 y 17 de octubre, con propuestas culturales y de reconocimiento al papel que desempeñan las mujeres en nuestros pueblos.

Esta programación pretende poner en valor el talento, la trayectoria y las historias de las mujeres que forman parte de la vida de nuestros municipios y que contribuyen cada día a mantener vivos nuestros pueblos.

El programa comenzará el próximo martes, 13 de octubre, en Santa Cruz de la Zarza, donde a las 19.30 horas, en el Edificio El Expósito, tendrá lugar una ponencia sobre casos de éxito, protagonizada por Ana Caridad Medina Oliva, Maite del Horno del Rey e Isabel Oteros Álvarez.

El miércoles 14 de octubre, a las 19.30 horas, será el turno de Huerta de Valdecarábanos, que acogerá en la Casa de la Cultura la actividad 'La herencia aprendida', un concierto-taller homenaje a la mujer del siglo XIX.

El 15 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, Yepes acogerá el acto central de esta programación, a partir de las 20.00 horas, en el Antiguo Hospital San Nicolás. El Grupo de Teatro KAOS será el encargado de ofrecer una representación en el marco de las Jornadas Calderonianas. El aforo será limitado.

La programación continuará el 16 de octubre en Dosbarrios, donde a las 19.00 horas, en el Convento de los Trinitarios, actuará la Escuela de Danza 'Baila y Brilla'.

Finalmente, el 17 de octubre, a las 19.30 horas, La Guardia pondrá el broche a esta semana de actividades en la Casa de la Cultura con la actuación 'Dónde me lleve el viento', de Rocío Durán.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha destacado que "hablar de la mujer rural es hablar de una parte fundamental de lo que somos como provincia".

Cedillo, que ha reivindicado "el talento, el esfuerzo y la capacidad de tantas mujeres que han construido y siguen construyendo nuestros pueblos", y ha subrayado que "celebrar este día es también reconocer su aportación, dar visibilidad a sus historias y recordar que el futuro de nuestros municipios pasa por seguir generando oportunidades para quienes han elegido vivir y trabajar en ellos".