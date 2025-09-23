Santa Cruz de la Zarza se suma a Yepes y muestra su apoyo a Noblejas en la reivindicación para construir un instituto

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza se ha convertido en el segundo de la comarca de Ocaña, tras el de Yepes, en apoyar públicamente la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria en Noblejas, aprobado por la Junta en 2011 y todavía sin haberse iniciado las obras. Un proyecto por el cual el alcalde del municipio llegó incluso a protagonizar una huelga de hambre el pasado verano.

En el pleno municipal de Santa Cruz de la Zarza se aprobó sin ningún voto en contra la moción presentada conjuntamente por los cuatro concejales del Grupo Municipal del PSOE y los tres ediles de Unidas Podemos que forman parte del Gobierno Municipal, con la abstención de los cuatro del PP, ha informado el Ayuntamiento de Noblejas en nota de prensa.

El texto aprobado subraya que la reivindicación de Noblejas no es incompatible con el proyectado instituto de Ocaña, sino que ambas actuaciones son necesarias y complementarias para atender las demandas educativas de una comarca en constante crecimiento.

Tal y como ya señaló en su día el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Noblejas, Ángel Luengo, "se trata de un planteamiento que huye de cualquier atisbo de enfrentamiento entre municipios a cuenta de las infraestructuras educativas pendientes de aprobar en la Mesa de Ocaña".

Con este acuerdo, Santa Cruz de la Zarza muestra su respaldo al Ayuntamiento de Noblejas y a su comunidad educativa, y solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que cumpla sus compromisos en materia de infraestructuras educativas, tanto en Noblejas como en Ocaña.

Además, este respaldo institucional se suma a la campaña emprendida por el Ayuntamiento de Noblejas para exigir la inmediata construcción del IES a través de la plataforma Change.org, donde ya se han superado las 3.300 firmas de apoyo, y que ha tenido un fuerte eco mediático en toda España, tras la huelga de hambre protagonizada durante cinco días por el alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, como gesto extremo de denuncia y reivindicación.