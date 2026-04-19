Sara Baras lleva a Toledo su espectáculo 'Infinita' el 13 de diciembre en el Palacio de Congresos de la ciudad

Archivo - La bailaora y coreógrafa Sara Baras posa para Europa Press.
Publicado: domingo, 19 abril 2026 17:52
TOLEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La bailaora Sara Baras llevará al Palacio de Congresos de Toledo el 13 de diciembre 'Infinita', un espectáculo que recoge una reflexión sobre su madurez artística y un homenaje a la herencia andaluza.

'Infinita', cuyas entradas ya están a la venta, "nace de una identidad, nace de una herencia, nace del tiempo, de una tierra que nos da y nos enseña, un palpitar que no se detiene".

A través de ocho miradas de mujer, se representa a "Andalucía, latiendo al compás del flamenco", ha informado la organización en nota de prensa.

