La sede de la Delegación Provincial de Hacienda en Toledo abrirá en septiembre tras culminar las obras de rehabilitación

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha visitado las obras de conservación del edificio que acoge la sede de la Delegación Provincial de Hacienda,ubicado en la calle Trinidad, 8. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de conservación y rehabilitación de la Delegación Provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en la calle Trinidad en Toledo ya han culminado, por lo que unos 70 empleados y empleadas públicos se trasladarán en septiembre a estas instalaciones y se prevé la atención de alrededor de 15.000 personas al año.

Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación previas a la visita que ha realizado al edificio que va a albergar.

Durante su intervención, el consejero ha explicado que las obras han supuesto una rehabilitación del edificio, "actuando sobre 2.300 metros cuadrados", que ha permitido conservar su estructura original, al tiempo que se ha adaptado a las necesidades actuales y ha apostado por la "accesibilidad, la funcionalidad y unos espacios de trabajo modernos y eficientes".

Donde además se ha puesto mucho énfasis en "mejorar su eficiencia energética" para reducir el consumo, gracias, entre otras medidas a la instalación de sistemas de climatización y aerotermia, que contribuirán a un funcionamiento más sostenible de las instalaciones.

En este mismo contexto, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que el edificio, cuyas obras han durado 20 meses, se encuentra ya preparado para iniciar la fase de equipamiento y puesta a punto de sus dependencias para que pueda estar plenamente en funcionamiento a partir del próximo mes de septiembre y ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía.

Una actuación, ha dicho, que ha supuesto una inversión de siete millones de euros, de los que el 40% han sido cofinanciados a través de los Fondos Europeos Next Generation, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).

Una iniciativa, que ha sido "un éxito", ya que ha permitido modernizar infraestructuras administrativas, mejorar la eficiencia energética de los edificios y ofrecer espacios más accesibles y funcionales para la prestación de los servicios públicos.

Además, ha recordado que esta actuación ha constituido un ejemplo de la buena gestión que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está haciendo de estos fondos, situando a la región entre las comunidades autónomas con mejores resultados en la gestión de los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ejecutado el 100% de los recursos puestos a disposición de la Junta dentro del Plan de Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), que ha estado dotado de 20,6 millones de euros.

Aprovechando su intervención, Ruiz Molina ha tenido unas palabras de agradecimiento para los profesionales que han participado en la ejecución del proyecto, tanto a la dirección de obra (Millla, Mira y Navarro y Trasdos Arquitecturas) y a la empresa constructora (GYOCIVIL), "por su magnífico trabajo que han venido desarrollando en edificios históricos del Casco Antiguo de Toledo".

Y ha concluido señalando que con esta intervención, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado un compromiso del presidente García-Page con la recuperación y modernización de todos los espacios administrativos, la revitalización del Casco Histórico de Toledo, pensando con ello en la mejora de "la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía".

En la visita, el consejero ha estado acompañado por el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el delegado de la Junta en la provincia, Álvaro Gutiérrez; la secretaria general de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Macarena Sáiz; la delegada de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, Maria Castaño; así como los responsables de la empresa constructora y la dirección facultativa.