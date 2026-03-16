Seis conferencias acercarán la historia de Isabel de Portugal a la ciudadanía desde Albacete entre marzo y abril

Presentación del ciclo de conferencias organizado con motivo del V Centenario del señorío de Isabel de Portugal sobre la ciudad. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conferencias organizado con motivo del V Centenario del señorío de Isabel de Portugal sobre Albacete, una iniciativa que forma parte del programa de actividades impulsado para conmemorar esta efeméride histórica y acercar a la ciudadanía el contexto político, social y cultural del Albacete del siglo XVI, contará con seis charlas entre los meses de marzo y abril.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, durante la presentación, ha subrayado la importancia de este aniversario para la ciudad y ha destacado el valor de acercar la historia local al conjunto de la ciudadanía, afirmando que "con este ciclo de conferencias queremos ofrecer a los ciudadanos una oportunidad para comprender mejor ese momento histórico y redescubrir nuestras raíces".

La concejala ha agradecido la colaboración de las instituciones y profesionales que han hecho posible la organización de este ciclo, así como la implicación de quienes participan en él, en la presencia y el apoyo del delegado de Educación de la Junta en Albacete, Diego Pérez, cuya colaboración ha sido fundamental para el desarrollo de parte de las actividades en espacios educativos de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, ha destacado el trabajo de Elvira Valero, directora del Archivo Histórico Provincial de Albacete, a quien ha reconocido su implicación en la organización del conjunto del ciclo de actividades dedicadas a Isabel de Portugal. También, ha querido trasladar su agradecimiento a los ponentes que han estado presentes durante la presentación y que participarán en este porgrama de conferencias, destacando su generosidad y su compromiso con la difusión de la historia.

Igualmente, ha destacado también el compromiso del Ayuntamiento con la divulgación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. En este sentido, ha señalado que este programa de conferencias reúne a investigadores y especialistas que permitirán ofrecer una visión rigurosa y al mismo tiempo accesible del siglo XVI en Albacete, abordando aspectos tan diversos como el contexto político del imperio, la realidad social de la época, el arte, la economía o la presencia militar en la villa.

Finalmente, la responsable municipal de Cultura ha invitado a la ciudadanía a participar en este ciclo de conferencias y ha destacado que iniciativas como esta contribuyen a reforzar el conocimiento y la valoración del pasado de la ciudad.

CICLO DE CONFERENCIAS

El ciclo de conferencias comenzará el miércoles 18 de marzo a las 19.00 horas en el IES Bachiller Sabuco con la conferencia titulada 'El señorío de la emperatriz Isabel y su influencia sobre Albacete (1526-1539)', que será impartida por la investigadora Elvira Valero de la Rosa.

En esta primera sesión se abordará el significado del señorío concedido a Isabel de Portugal y se analizarán las consecuencias políticas y administrativas que tuvo para la villa de Albacete durante los años en los que la emperatriz ejerció esa autoridad señorial.

La segunda conferencia se celebrará el 25 de marzo a las 19.00 horas en el Museo Municipal de Albacete bajo el título 'Carlos V y la guerra de las Comunidades: comienzos de un reinado', impartida por el historiador Aurelio Pretel Marín. Esta intervención permitirá contextualizar los primeros años del reinado de Carlos V y explicar los conflictos políticos que marcaron el inicio de su gobierno y su repercusión en los territorios de la Corona.

El ciclo continuará el 8 de abril a las 19.00 horas en el Museo Municipal de Albacete con la conferencia 'Los moriscos en Albacete', impartida por Pilar Córcoles Jiménez. En esta sesión se analizará la presencia y la realidad social de la población morisca en la zona durante la Edad Moderna, un elemento fundamental para comprender la diversidad social y cultural del territorio en el siglo XVI.

La siguiente conferencia tendrá lugar el miércoles 15 de abril a las 19.00 horas en el IES Bachiller Sabuco bajo el título 'Arte en la villa de Albacete en el siglo XVI', impartida por Luis Guillermo García-Saúco. Durante esta intervención se abordará el panorama artístico de la villa en ese periodo histórico y el contexto cultural en el que se desarrollaron las principales manifestaciones artísticas del momento.

El ciclo proseguirá el 22 de abril a las 19.00 horas en el IES Bachiller Sabuco con la conferencia titulada 'Las monedas en la Edad Moderna: tipología y valor', que será impartida por Blanca Gamo Parras. En esta ponencia se explicará el sistema monetario de la época, los tipos de moneda que circulaban en el siglo XVI y su valor dentro de la economía y la vida cotidiana de la sociedad del momento.

Finalmente, el ciclo concluirá el 29 de abril a las 19:00 horas en el IES Bachiller Sabuco con la conferencia titulada 'Alojamientos forzosos y violencia de tropas en el Albacete del siglo XVI', impartida por Antonio del Carmen López Martí. Esta última sesión abordará un aspecto significativo de la vida en la villa durante aquella época, analizando la presencia de tropas, el alojamiento obligatorio de soldados y las consecuencias sociales que estos episodios generaron.