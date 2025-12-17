Serrano y el obispo representan a Albacete en la Audiencia General del Papa junto a un grupo de presos de La Torrecica

Manuel Serrano y el obispo representan a la ciudad y la Diócesis en la Audiencia General del Papa León XIV, junto a un grupo de internos de La Torrecica en el Jubileo de los Presos. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha participado en la plaza de San Pedro en la habitual Audiencia General del Papa León XIV a los peregrinos, entre los que se encontraba un grupo de internos del centro penitenciario de La Torrecica a los que acompaña el obispo de la Diócesis, Ángel Román, en la expedición del Jubileo de los Presos organizada por la Diócesis.

Serrano ha mostrado su "emoción y orgullo de representar a Albacete" en este momento singular e irrepetible, donde también ha estado presente la concejala de Asuntos Sociales. Llanos Navarro, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

El alcalde ha viajado a la Ciudad Eterna respondiendo a la invitación formulada por Román, quien ha entregado al Papa una navaja artesana elaborada expresamente para la ocasión por José Expósito con la inscripción grabada 'Albacete a SS León XIV. Gracias por decir Sí'. Manuel Serrano, por su parte, le ha entregado al Papa una imagen de la Virgen de Los Llanos y le ha pedido que firmara un libro de Vicente Carrión sobre la patrona.

El alcalde ha reiterado la importancia de que Albacete participe de manera institucional "en una peregrinación que tiene un profundo contenido social y humanitario, y que es todo un ejemplo de superación personal, reconciliación y reencuentro para los internos de La Torrecica y para todos los que les hemos acompañado". "Para mí ha sido un enorme orgullo representar a toda la ciudad en este momento emocionante", ha añadido.

Manuel Serrano ha agradecido expresamente al obispo de la Diócesis "esta iniciativa de carácter pastoral con la que todos debemos sentirnos identificados".

Por su parte, Ángel Román ha animado a todos a "darnos cuenta de cómo nos mira el Señor, con una mirada de misericordia, que nos levanta y nos recupera". "Como sigo de esa realidad el Papa nos abre las puertas, y así es también como nos quiere Dios".

El obispo también ha puesto en valor el mensaje de León XIV, que ha señalado en el Jubileo de los presos que "es Dios quien redime y quien libera". "Somos corazones inquietos, no somos máquinas, y Jesús es quien nos da esa respuesta para que nadie se pierda y todos se salven".