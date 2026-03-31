El servicio público de teleasistencia de C-LM alcanza a más del 99% de la población y llega a 85.000 personas

El viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, en la rueda de prensa. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha consolidado el Servicio Público de Teleasistencia "con mayor implantación" y con "mayor cobertura de toda España", con 85.959 personas beneficiarias y presencia en el 93 por ciento de los municipios, alcanzando a más del 99 por ciento de la población regional.

Así lo ha destacado el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, durante la presentación del balance anual durante el servicio 2025, en la que ha subrayado que la teleasistencia es hoy "una herramienta clave" para garantizar que las personas, especialmente las mayores, puedan seguir viviendo en su hogar, con seguridad, autonomía y apoyos públicos de calidad, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que este servicio "forma parte del catálogo de la dependencia de Castilla-La Mancha" y ha remarcado que "es una de las señas de identidad del Gobierno del presidente García-Page".

Asimismo, ha añadido que "recientemente hemos obtenido la mejor calificación, en este caso además en solitario, de todas las comunidades autónomas", por lo que "si podemos presumir de que Castilla-La Mancha tiene los mejores datos en dependencia, hoy también podemos presumir de que también los tenemos en teleasistencia".

El servicio, de carácter público, universal y gratuito y disponible las 24 horas, está dirigido a personas en situación de dependencia, mayores de 70 años y colectivos en situación de vulnerabilidad, y cuenta con más de 200 profesionales y 20 unidades móviles de apoyo

LIDERAZGO EN COBERTURA Y ATENCIÓN

Castilla-La Mancha se sitúa a la cabeza del país en implantación del servicio, con uno de cada cinco mayores con teleasistencia en su domicilio, una cobertura que alcanza el 20,47 por ciento de la población mayor de 65 años y que supera el 50 por ciento en personas mayores de 90 años.

Además, el 46 por ciento de las personas usuarias viven solas, lo que refuerza el papel de la teleasistencia como instrumento clave, "de ahí la importancia de este servicio de prevención y atención de las situaciones de soledad no deseada".

En los últimos diez años, el servicio ha experimentado un crecimiento sostenido, con un incremento del 80 por ciento en personas atendidas desde 2015, incorporando solo en el último año 7.432 nuevos usuarios, lo que supone una media de 20 nuevas altas al día.

UN MODELO AVANZADO

Durante 2025, el servicio ha gestionado más de dos millones de llamadas, entre las que destacan 22.160 emergencias sanitarias, con un tiempo medio de respuesta de tan solo nueve segundos. A esta atención se suman 17.600 visitas domiciliarias, más de 37.700 intervenciones técnicas y cerca de 12.000 instalaciones realizadas en el último año.

Este modelo combina atención telefónica y presencial con seguimiento personalizado en función de las necesidades de cada persona, incorporando campañas preventivas, apoyo emocional y recordatorios para mejorar la calidad de vida.

En paralelo, el servicio avanza hacia un modelo de teleasistencia avanzada, "porque cuidamos con tecnología", con 5.575 dispositivos tecnológicos instalados, entre detectores de caídas, humo o gas, sistemas de geolocalización o dispositivos adaptados.

Actualmente, el sistema está digitalizado en un 98,5 por ciento, lo que permite desarrollar una atención proactiva y predictiva, capaz de anticipar situaciones de riesgo y adaptar los apoyos a cada usuario. Además, más de 7.000 personas han participado en programas de envejecimiento activo vinculados al servicio, centrados en la promoción de la salud, la seguridad y la participación social.

Este desarrollo se sustenta en una apuesta inversora sostenida, con el mayor contrato de teleasistencia del país, dotado con 42,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 74,75 por ciento respecto al anterior. El coste anual del servicio supera los nueve millones de euros y cuenta, además, con 15,6 millones de euros de financiación europea en el periodo 2024-2028, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

ALTA SATISFACCIÓN

El servicio presenta niveles de satisfacción muy elevados, con entre el 98 y el 99 por ciento de las personas usuarias que se declaran satisfechas o muy satisfechas, y valoraciones medias superiores al 4,5 sobre 5 en la mayoría de los indicadores.

El viceconsejero ha subrayado que este servicio forma parte del sistema público de atención a la dependencia, una de las principales señas de identidad del Gobierno regional, y ha destacado que Castilla-La Mancha "se consolida como la Comunidad Autónoma que mejor gestiona el sistema de dependencia en España".

En este sentido, ha señalado que el objetivo es seguir creciendo en los próximos años con la incorporación de 5.000 nuevos usuarios y 3.500 terminales anuales, así como avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de seguimiento que permitan anticipar situaciones de riesgo, consolidando un modelo de cuidados que combina cercanía, innovación y garantía de derechos.

El viceconsejero ha estado acompañado por la jefa de Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Ana Rosa Muñoz Río-Pérez, y por el coordinador regional de Valoración, Rodrigo del Cerro Fernández.