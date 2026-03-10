El Sescam abrirá "en breve" un espacio de diálogo "más intenso" para hablar sobre la carrera profesional sanitaria

El director gerente del Sescam, Alberto Jara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre la carrera profesional de los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) vuelve a situarse en el centro de la agenda sanitaria.

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha asegurado en Guadalajara que la administración regional prevé abrir "en breve" un espacio de diálogo "más intenso" con los representantes de los trabajadores para abordar esta reivindicación histórica del personal sanitario ya que el objetivo es "avanzar".

Jara ha realizado estas declaraciones durante su visita a la Unidad de Enfermería Cardiovascular del Hospital Universitario de Guadalajara, donde ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre el calendario de reuniones con los sindicatos y el estado de las negociaciones.

La intervención se ha producido apenas un día después de que la Junta de Personal de los Profesionales del Sescam reclamaran de nuevo avances en la carrera profesional en una concentración celebrada a las puertas del nuevo centro de salud de Cabanillas del Campo, donde exigieron a la Consejería de Sanidad que concrete plazos para su recuperación.

Ante estas demandas, el gerente del Sescam ha defendido que el Gobierno regional mantiene "contacto continuo" con los representantes sindicales y ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha priorizado en los últimos años la recuperación de derechos laborales y la estabilización del empleo en el sistema sanitario público.

"Nosotros estamos en contacto continuo con los representantes de los trabajadores. Siempre ha sido así desde el principio", ha señalado.

Jara ha advertido de las dificultades técnicas que implica su recuperación.

"Es muy fácil destruir, es muy fácil paralizar, pero luego es difícil recuperar", ha dicho en referencia a la paralización de este sistema en etapas anteriores y tras insistir en que la administración está realizando un trabajo interno previo para abordar la cuestión, debido a la "complejidad jurídica y financiera" que implica el modelo.

Así, pese a estas dificultades, el gerente del Sescam ha anunciado que el Ejecutivo autonómico prevé intensificar las conversaciones con los sindicatos en un plazo próximo.

"En breve podremos abrir un espacio de diálogo un poquito más intenso para trabajar en esto", ha asegurado.

En todo caso, ha querido precisar también que este proceso deberá desarrollarse con la participación de todas las partes implicadas.

"Tenemos que poner un poco todos de nuestra parte", ha incidido.

Por último, el responsable sanitario ha defendido además que el Gobierno regional quiere abordar este asunto con cautela, aunque manteniendo una comunicación clara tanto con los trabajadores como con la ciudadanía.

"En esto es muy importante ser prudente, pero también ser transparente", ha señalado tras reiterar que el que el objetivo del Ejecutivo es seguir avanzando en la recuperación de derechos laborales dentro del sistema sanitario público.

Preguntado directamente por si el objetivo es progresar en la carrera profesional, Jara respondió de forma tajante: "Siempre".

En este sentido, ha matizado que desde 2015 la estrategia del Ejecutivo autonómico se ha centrado en reforzar las plantillas, recuperar condiciones laborales y estabilizar el empleo y ha subrayado el incremento de profesionales en el sistema sanitario regional.

"Priorizamos cosas tan importantes como que hubiera más trabajadores. Somos más de 12.000 trabajadores más que en 2015", ha dicho.

A ello ha sumado la recuperación de la jornada laboral de 35 horas y los procesos de consolidación de empleo que actualmente se están desarrollando mediante las ofertas públicas de empleo.