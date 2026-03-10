La nueva Unidad de Enfermería Cardiovascular de Guadalajara reduce la espera media de 60 a 12 días

Unidad de Enfermería Cardiovascular del Hospital de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, ha destacado este martes los resultados del nuevo modelo organizativo implantado en la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Guadalajara para la atención de la patología cardiovascular crónica, que permite resolver el 60% de los procesos de forma telemática y ha reducido la espera media para consulta de unos 60 días a 12.

Así lo ha señalado durante su visita a la Unidad de Enfermería Cardiovascular del Hospital Universitario de Guadalajara, donde ha subrayado que los datos obtenidos en los últimos cuatro meses son "tremendamente positivos" y reflejan el impacto del cambio organizativo impulsado tras la pandemia de Covid-19 para mejorar la atención a pacientes, especialmente en entornos rurales con mayor dispersión geográfica.

Según ha explicado, el proyecto ha registrado en este periodo alrededor de 1.200 actividades relacionadas con la atención a distintas patologías cardiovasculares, desde insuficiencia cardiaca hasta estudios genéticos, combinando atención presencial, telefónica e interconsultas digitales entre profesionales.

Acompañado de responsables de Sanidad y médicos en Guadalajara, Jara ha incidido en que uno de los pilares del modelo es la digitalización, con herramientas como la interconsulta web entre Atención Primaria y Cardiología, que permite compartir pruebas diagnósticas y resolver casos sin necesidad de que el paciente acuda al hospital. "El 60% de los procesos se resuelven telemáticamente, por lo que el paciente no tiene que desplazarse", ha indicado.

Y cuando la valoración requiere atención presencial, el sistema permite concentrar las pruebas en una única visita. "Si el paciente tiene que venir, en el mismo día se le realizan todas las pruebas necesarias y en la mayoría de los casos se resuelve el proceso", ha explicado.

Entre los indicadores destacados, el responsable del Sescam ha señalado también que ya no existe lista de espera para la prueba de Holter, que se realiza en el mismo momento de la consulta mediante dispositivos ligeros que registran la actividad cardiaca durante 72 horas y permiten una lectura inmediata de los resultados.

Jara ha puesto el acento igualmente en el papel de la enfermería dentro de este modelo asistencial, al considerar que su liderazgo resulta "tremendamente importante" en el control, evaluación y seguimiento de pacientes con patologías crónicas cardiovasculares.

El objetivo, según ha añadido, es avanzar hacia una medicina "más proactiva que reactiva", capaz de anticiparse a posibles complicaciones para evitar ingresos hospitalarios y mejorar la salud de los pacientes.

En paralelo, el gerente del Sescam ha señalado que el sistema de interconsulta web, iniciado como experiencia piloto en Toledo, se encuentra en proceso de extensión al conjunto de la región. En el ámbito de Cardiología se registraron en febrero 1.800 interconsultas, con una resolución en Atención Primaria del 49% de los casos, porcentaje que en Guadalajara alcanza cifras cercanas al 55%.

Además, estas consultas entre profesionales se resuelven en un plazo medio de cuatro días, lo que, según ha destacado Jara, contribuye a mejorar la accesibilidad de los ciudadanos al sistema sanitario.

El director gerente del Sescam ha afirmado que este tipo de iniciativas reflejan que la transformación del sistema sanitario no depende únicamente de nuevas infraestructuras, sino también de cambios organizativos y de la inversión en profesionales.

"Más que los espacios, lo importante son las personas que están liderando este cambio de modelo", Con relación a la apertura del Centro Social Los Valles de Guadalajara, ha señalado que la infraestructura está prácticamente finalizada y pendiente únicamente de trámites administrativos.

En concreto, ha explicado que se está a la espera de los permisos de Industria y de la acometida eléctrica, además de que ya se está trabajando en el equipamiento y el mobiliario del centro. En este sentido, no ha querido concretar una fecha exacta para su inauguración, ya que estos trámites llevan un tiempo en proceso, aunque ha confiado en que pueda resolverse próximamente.

El director gerente del Sescam ha afirmado que este tipo de iniciativas reflejan que la transformación del sistema sanitario no depende únicamente de nuevas infraestructuras, sino también de cambios organizativos y de la inversión en profesionales. "Más que los espacios, lo importante son las personas que están liderando este cambio de modelo", ha concluido.