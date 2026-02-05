Siete detenidos de un grupo delictivo que perpetraba robos con fuerza en trasteros de Talavera de la Reina

Herramientas intervenidas. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en El Casar de Escalona (Toledo) a siete personas como presuntos integrantes de un grupo criminal especializado en cometer robos con fuerza.

La investigación ha logrado determinar su implicación en 36 hechos; la mayor parte de ellos, robos en trasteros ubicados en garajes comunitarios de Talavera de la Reina, aunque también se les imputan algunos robos en interior de vehículo.

La Comisaría Local de Talavera de la Reina detectó varios robos de similares características, por lo que abrió una investigación que les llevó hasta un grupo criminal itinerante, asentado en El Casar de Escalona (Toledo), cuyos integrantes se habían especializado en este tipo de robos.

Operaban de madrugada y actuaban de manera sistemática y con un estricto reparto de funciones, tal y como ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Mientras que una parte del grupo realizaba labores de vigilancia en los alrededores, el resto accedía al interior de los garajes comunitarios, donde forzaban los trasteros y los vehículos estacionados.