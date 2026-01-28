Siete detenidos en Velada por cazar liebres de forma furtiva en una zona prohibida

Perros de caza. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Patrulla de Comandancia de Protección de la Naturaleza (Pacprona) de la Guardia Civil han investigado a seis personas como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna tras ser sorprendidos practicando caza furtiva de liebres en un coto cinegético del término municipal de Velada (Toledo).

La actuación se iniciaba tras el aviso de varios testigos, que alertaron de la presencia de dos vehículos todoterreno de gran cilindrada y varias personas acompañadas de perros de raza galgo que se encontraban practicando la caza en la Zona Periférica de Protección de la Reserva Fluvial del Soto del Río Guadayerbas y Arenales, un espacio en el que está prohibido perseguir, capturar o molestar a la fauna silvestre salvo autorización expresa, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

En el lugar se ha identificado a seis personas, comprobando que ninguna de ellas disponía de permiso para ejercer la actividad cinegética, siendo además la mayoría de los investigados reincidentes en este tipo de infracciones.

Asimismo, se identificaban cinco canes de raza galgo, verificándose su situación legal y sanitaria. Algunos de los animales carecían de las vacunaciones obligatorias y del correspondiente microchip identificativo exigido por la normativa vigente.

Cabe destacar la importancia de la colaboración ciudadana, que ha resultado clave para la localización de los presuntos autores y ha permitido una rápida actuación, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos delictivos y la protección del medio natural.